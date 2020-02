Sledovanie seriálov online na TOPSerialy, Bombuj.tv skončilo, lenže...

Aj ty si sledoval online seriály cez TopSerialy, Bombuj a ďalšie podobné portály? Niekoľko desiatok portálov v Čechách a na Slovensku fungovalo na princípe pirátskeho zdieľania materiálov. Presnejšie online sledovania seriálov. Ich prevádzka, výrazne viazaná na niekoľko zahraničných služieb, skončila ešte v novembri minulého roka. Dodnes sa však s touto skutočnosťou nedokázalo vyrovnať niekoľko skalných divákov. Ba ani magazínov, ktorých mimoriadna verva v podpore pirátskych lokalít prekvapila nie len nás.

Napriek tomu, že sme zaznamenali aj ľudí, ktorí sa preorientovali na iné koníčky a začali viac sťahovať celé filmy, zostali aj tí druhí. Tí čo neoblomne túžia a stále majú záujem hľadať alternatívy. Veľmi radi siahnu po akejkoľvek novej. Zdá sa, že nijako zásadne sa veľké zmeny nechystajú, aj keď kedykoľvek sa to môže zmeniť. Stovky seriálov a filmov, ktoré boli bezplatne, s nejakou tou reklamou navyše zdieľané zadarmo, sa stratili.

Problém s autorskými právami, ako inak

TopSeriály k svojmu ukončeniu vtedy zverejnilo odôvodnenie, že svoje prevádzky ukončili služby a portály VeryStream, Openload, Streamango a Rapidvideo, cez ktoré sa zdieľali seriály u nich. Dôvodom ukončenia viacerých služieb bol autorský boj za práva. Napriek zdaniu, že neexistuje a môžeme si robiť čokoľvek. Napriek všeobecnému povedomiu, že internet by mal byť pre všetkých a teda všetko by malo byť zadarmo. Nehľadiac na autorské práva, princípy fungovania umenia a dôvodov, pre ktoré sa vytvára, si pirátska komunita nebrala servítku pred ústa po ukončení služieb. Niektorí užívatelia si ju na fórach neberú ani dnes.

Súdne procesy, ktoré začalo niekoľko filmových a televíznych spoločností proti pirátom, docielili výrazné zakročenie amerických a medzinárodných úradov. Ich dôsledkom bolo na ukončenie kľúčových služieb. Najmä Netflix a Warner Bros, ktoré boli v tomto boji najviditeľnejšie, tak dosiahli svoje. Zároveň vybojovali práva aj pre všetky distribúcie vo svete a mnoho ďalších nezúčastnených štúdií, producentov a spoločností. Tie, hoci boli rovnako tak poškodené, do právnej obrany nezainvestovali žiadne peniaze a predsa ich Aliancia za kreativiu a zábavu (ACE) bránila rovnako. Súčasný moderný človek sa narodil do doby, že si mohol čokoľvek stiahnuť, preto požaduje, aby táto kultúra zostávala bežným štandardom. No ide o omyl, v ktorom žijú prevažne niektoré africké krajiny, Ázia, arabské krajiny, južná Amerika a východná Európa so Slovenskom a Českom bez Ruska na čele.

Marketing na nezaplatenie

Portál TOPseriály nemá čo z pôvodnej seriálovej tvorby ponúknuť a tak ako aj vyhlásil, že končí, skončil. Oslabené Bombuj a ďalšie jemu podobné naďalej fungujú zdieľajúc celé filmy bezplatne nehľadiac na nejaké platné zákony, či princípy autorskej tvorby. Masívna medializácia a vlastne marketingová podpora týchto portálov, ktorá sa objavila počas jesene a zimy, hlavne spropagovala portály tam, kde ich ešte dosiaľ ani nepoznali.

Najúsmevnejšie je, že si počas jesene všimlo niekoľko slovenských portálov mimoriadnu silu vyhľadávania portálov a pirátskych alternatív. Časť z týchto zúfalých ľudí ešte aj teraz hľadá alternatívu pre sledovanie online a sťahovanie seriálov bez platenia. Stále totiž neexistuje silná alternatíva. Zároveň je stále Damokleov meč v podobe aktívnej ACE niekde nad hlavami tých, ktorí by sa pokúšali oživiť niektorý zo systémov, či jeho fungovania. No sú tu aj magazíny, konkrétne portály, ktoré otvorene propagujú a opakovane využívajú túto tému od jesene ako zlatú baňu na zisk návštevnosti. My pritom nie sme pozadu, len sme náš pôvodný článok prerobili a doteraz nechceli vydať. Radšej sme sledovali, ako masívnu podporu a úprimnú sústrasť niektoré slovenské portály ešte vyjadria všetkým, ktorí prišli o svoju radosť, o svojho miláčika a spôsob trávenia voľného času.

Služby, ktoré umožnia sledovať seriály online, naďalej existujú. No tie kvalitné, so zárukami a samozrejme, sú platené. Nestoja však majland, stačí si odoprieť tri krabičky cigariet, či menej pre tých čo fajčia. Alebo len pár eur u tých, ktorí nefajčia. Svoje služby má Netflix, ktorý stál za autorským bojom, ale aj HBO Go, ktorý svojimi funkciami ponúka flexibilitu, akú vyžadujú práve aj piráti – konzumenti. Bez archívu je zaujímavou aj služba Antik TV Online, kedy si cez mobil, či počítač pozrieš v podstate akýkoľvek slovenský, prípadne český kanál a množstvo zahraničných.