Starostlivosť o pleť a niekoľko rád a odporúčaní ku kozmetike

Pleť po tridsiatke si vyžaduje našu zvýšenú starostlivosť a opateru. Reaguje citlivejšie na vonkajšie vplyvy a na slnečné žiarenie. Preto si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť, používaním prípravkov so zložením ktoré vyhovuje jej typu a potrebám. Tu je niekoľko tipov na starostlivosť o pleť po 30-tke.

Starajte sa o pokožku okolo očí

Pokožka okolo očného okolia je veľmi citlivá, vykazuje známky starnutia skôr ako iné časti tváre. Po tridsiatke doplňte vašu dennú starostlivosť o pleť prípravkami určenými špeciálne pre túto oblasť. Nepodceňujte používanie hydrogélových vankúšikov, tie rýchlo eliminujú príznaky nedostatku spánku.

Investujte do kvalitného parfumu

Áno, niekedy je ťažké zahrnúť do svojho rozpočtu celý wish list. V prípade parfumu to avšak nie je žiaden rozmar, ale súčasť vášho imidžu. Parfum je zosobnením vášho vnútorného „ja“, preto by mal podčiarknuť váš charakter a osobitosť. Vhodný parfum si môžete vybrať kliknutím na link https://makeup.sk/categorys/324237/

Vyskúšajte peelingy s kyselinami

Vysoko kvalitné peelingy s nízkou koncentráciou AHA a BHA kyselín priaznivo ovplyvňujú štruktúru a povrch pleti a viditeľne ju rozjasňujú. Pleť sa vám odvďačí zdravým leskom a jednotným tónom. Zažite doma zázračný efekt omladenia!

Starajte sa o vaše chodidlá a nechty a to nielen počas letných mesiacov

Pre starostlivosť o nohy neexistuje odporúčané ročné obdobie, mali by ste vždy dbať o ich starostlivosť. Pravidelne hydratujte nohy mastnými krémami a olejmi. Večer si doprajte mokrý kúpeľ aby ste odstránili zrohovatenú vrstvu na pätách a iné nedokonalosti. Doma hravo zvládnete aj pedikúru. Stačí na to niekoľko nástrojov, pomocou ktorých ošetrite nechty aj chodidlá.

Dbajte na obočie

Aspoň raz navštívite odborníka. Pomôže vám vytvoriť požadovaný tvar a povie vám, ako sa správne starať o svoje obočie. Nech sa odteraz pinzety, nožnice na obočie a fixačný gél stanú vašimi vernými priateľmi!

Ochrana pred slnkom nadovšetko!

Vystavenie slnku má negatívny vplyv na pokožku, spôsobuje jej predčasné starnutie a tvorbu pigmentových škvŕn, čo je vidieť najmä po tridsiatke. Práve z tohto dôvodu by mali všetky vaše produkty obsahovať SPF. Aplikujte 20-30 minút predtým, ako sa vystavíte slnečnému žiareniu.

Vypršanú kozmetiku vyhoďte včas!

A na záver: váš „arzenál“ starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky nesmie obsahovať výrobky, ktoré sú po uplynutí doby spotreby. Takéto výrobky sú často zdrojom baktérií, ktoré môžu spôsobiť množstvo nepríjemných problémov (akné, očné infekcie). Prečo riskovať svoju krásu a mladosť? Nebojte sa rozlúčiť s vecami, ktoré nie sú prospešné pre váš úžasný život. Vážte si sami seba!