Košická 0 eurová bankovka bude v predaji už od prvého čísla

Významná kultúrna pamiatka Historická budova Štátneho divadla v Košiciach vlani oslávila 120 rokov. Tento rok si túto zaujímavú pamiatku pripomína aj suvenírová 0 eurová bankovka. Vychádza v náklade 10 000 kusov a pre zberateľov bude nepochybne atraktívna. Košice sa tak stanú opäť stredobodom záujmu zberateľov z celého Slovenska aj zahraničia. Predaj naplánovaný na 10. októbra 2020 v priestoroch Mestského informačného centra v Košiciach na Hlavnej ulici 32 však bude, na rozdiel od iných suvenírových bankoviek, iný. Pre záujemcov o bankovky budú v tomto prípade k dispozícii čísla od úplne prvej bankovky v celej série. Šancu získať nízke čísla tak budú mať tí najodhodlanejší zberatelia a nadšenci pre tento zaujímavý koncept. Vzhľadom na vyšší náklad je pritom predpoklad, že budú bankovky v ponuke nie len počas dňa otvoreného predaja a potešiť tak budú môcť aj návštevníkov MiC neskôr.

Bankovky v predaji už od prvého čísla budú v predaji za 3 €. Z celkového nákladu 10 000 kusov bude 2 000 vo verzii s tzv. prítlačou “ANNIVERSARY 2020“, ktoré je súčasťou niektorých bankoviek pri príležitosti 5 výročia konceptu vo svete. Tak ako v prípade bežných predajných akcií počas vládou vyhlásených obmedzení, je aj v tomto prípade nutné počítať s možnými obmedzeniami a usmerneniami, ktoré by mali zamedziť šírenie možnej nákazy.

Suvenírové bankovky podporujú cestovný ruch

Koncept suvenírových bankoviek vznikol vo Francúzsku ako nástroj na podporu cestovného ruchu. Postupne sa rozšíril aj do zvyšku Európy a jej hranice dokonca už aj presiahol. Bankovky ponúkané ako suveníry sú k dispozícii len na konkrétnych predajných miestach. Pre ich získanie je často nevyhnutné cestovať a navštíviť dané atrakcie. Ich úspech umožnil zviditeľniť viacero múzeí, hradov, kaštieľov a rovnako tomu je tak aj na Slovensku. Záujem o 0 eurové bankovky je medzi zberateľmi, aj náhodnými návštevníkmi. Ich význam v rámci podpory cestovného ruchu v spojení so zvýšeným mediálnym záujmom o múzeá a kultúrne dedičstvo má práve v období obmedzení spojených s koronavírusom o to výraznejší význam.

Bankovky sú vyhotovené na kvalitnom bavlnenom papieri presne tak, ako skutočné platidlá. Obsahujú precízne ochranné prvky a vodotlač, aké používajú aj platidlá vo svete. Suvenírové bankovky nie sú platidlami. Využívajú sa ako suveníry s unikátnym sériovým číslom a motívmi, ktoré pre svoju dostupnosť len na určitom mieste, získavajú na zberateľskej hodnote.