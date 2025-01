Zaznela nová hymna a otvorila rok 2025. Aká bola a aký bude?

Naozaj by to bolo celkom bezchybné, nebyť tieňa z oblaku, ktorý sa drží nad nami a v posledné mesiace pomerne dosť tmavol a len tak skoro ho nič nerozptýli. Oblak tvorený zlosťou, aká sa vám vybavuje pri počúvaní skladby po hudobnej stránke naozaj dobrej. Zlostné komentáre a vyjadrenia nehodné spojeniu s hymnou. Videá nakrúcané na mobile, urážlivé nenávistné reči a útoky, nevedno voči komu. To sa zrejme mnohým objavilo pred očami namiesto prípitkov. Mnohé očakávania možno prinútili ľudí zamerať sa viac na počúvanie. Ak sa zdalo predtočené lacné vysielanie iných televízií za nehodné tohto momentu a RTVS to tradične zachraňuje, hymna bola jasná voľba.

