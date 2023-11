Spisovateľka Michaela Zamari vydáva úspešnú novinku Impulz

Na Slovensku máme mnoho autorov. Každý z tých, ktorých mená dobrovoľne neuvádzajú televízie a Knižná revue neustále bojuje o svojho čitateľa. Autori kníh nechcú a nemôžu ponúknuť len kvalitu v samotnej knihe, ale veľa musia spraviť pre svoje knihy aj po jej vydaní. Záleží od vydavateľa, ako veľmi sa o knihe bude vedieť a koľko peňazí pôjde do marketingu. Autori v malých vydavateľstvách o tom vedia svoje. Na Slovensku však máme aj autorky, ktoré si dokážu vydať knihy samé. Keďže však idú s nemalou štvorcifernou sumou do neistej investície, je veľmi dôležité odovzdať sa absolútne pre takúto knihu. Ba čo viac. Odovzdať sa samotným čitateľom a ich spokojnosti.

Všímame si, ako výrazne sa na svoje čitateľské publikum spoliehajú autori ako Emily Beňová, ale aj Michaela Zamari. Byť samovydavateľom svojich kníh je mimoriadne náročné, hoci nie nemožné. Vydať knihu na Slovensku vo vlastnom náklade znamená, že potrebujete tím ľudí, ktorí sa postarajú o podpísanie kníh, balenie, logistiku. Knihy skladujú doma, na čo najideálnejšom mieste a aj samotné balenie a rozbaľovanie knihy musí mať určitú úroveň. Niečo také v bežnom kníhkupectve nenájdete. Určite nie personalizované. Každý odberateľ noviniek Mišky Zamari, autorky mnohých úspešných slovenských ženských románov, nemôže nevidieť, koľko práce autorka investuje do každej novej knihy. Najmä posledná s názvom Impulz je viditeľná v príspevkoch najviac. Nejde pritom o len tak hocijakú knihu. Príbeh Impulz sa vyšvihol opakovane do pozície TOP 1 na Martinuse a siahal vysoko aj v iných predajniach. Kniha bola dokonca už na viacerých miestach vypredaná.

Krátky rozhovor s Miškou Zamari:

Miška, pri pohľade na tvoje sociálne siete, máme jasno. Veľká paleta, ktorá ti z tlačiarne prišla, potrebovala veľa priestoru a veľa času, kým sa rozletela v zásielkach po Slovensku. Koľko je na fotografiách na takej palete vlastne počet kusov tvojej knihy?

Už mi domov prišlo niekoľko paliet a viackrát tam bol iný počet kníh. Celý náklad vytlačenej knihy delím podobne ako vydavateľstvá na časť, ktorá putuje ku mne na interný sklad a k distribútorovi ide zvyšok. Výšku palety však okrem počtu kníh určuje aj hrúbka knihy. Osemsto kusov tristostranovej knihy môže tvoriť rovnako vysokú kôpku ako štyristo kníh šesťstostranovej knihy. Už mi domov prišlo cez sedemsto kusov, ale boli aj tituly, či dotlač, keď som si dala k sebe poslať „len“ dve stovky kníh.

Nebyť nešťastnej smrti Matthewa Perryho, tvoja kniha by sa držala v rebríčkoch na prvom mieste oveľa dlhšie. Myslím, že chvíľu sa držala na prvom mieste aj ešte v rámci predobjednávok. Aj poslednému kúsku z tvojej tvorby sa takto darilo?

Pred novinkou Impulz som vydala dva diely príbehu A čo ak áno?, ktorý bol inšpirovaný skutočnými udalosťami. Paradoxne, príbehy inšpirované skutočnosťou sa z nejakého dôvodu predávajú o trošku slabšie. Nemám presnú štatistiku, či len tie moje, alebo to platí celoplošne. (smiech) Ja však z rebríčkov nerobím unáhlené závery. Je to veľmi vzácne a beriem to ako úspech, ale ak by som si tie stovky predobjednávok predala cez seba, na čo som teraz nemala časovú ani fyzickú kapacitu, tak by sme mohli hovoriť o rovnako úspešnej knihe, hoci by v rebríčku nevystrelila na TOP 1, keďže cez distribúciu by išlo menej kusov. Je to knižná alchýmia, o ktorej by sa dala napísať vlastná kniha.

O čom je práve kniha Impulz? Podľa tvojich sociálnych sietí majú podiel na príbehoch tvoje dovolenky a cesty do zahraničia. Naberáš v nich inšpiráciu? Odkiaľ bola najzásadnejšia inšpirácia pre Impulz?

Môžeme to nazvať aj pracovné cesty, lebo už to dávno nie je dovolenka či oddychový výletík. Hlava, foťák, zapisujúce prsty, všetko ide na stopercentný výkon. Impulz som pôvodne zamýšľala zasadiť do prostredia, v ktorom som fyzicky nikdy nebola. Na jeden grécky ostrov. Kým som ho však začala písať, absolvovala som prímorskú svadbu priateľov v čarovnej Marbelle, v Španielsku. A bolo rozhodnuté, to bol impulz, ktorý všetko zmenil. Príbeh knihy Impulz teda začína práve v Marbelle, kde sa hlavná hrdinka prvý raz stretne s najlepším kamarátom a obchodným partnerom jej otca. A preletia iskry, ktoré ani jeden z nich nečakal.

Prečo názov Impulz?

Pretože jediný impulz má silu zmeniť nám celý život. Je to najvýstižnejšie slovo pre príbeh Riley a Connora. A verím, že v istom smere zmení aj môj život. Už ho mení.

Tvoj Instagram zachytáva pozadie knihy a jej šírenia po Slovensku od prvého dňa vydania. Nie je úplne bežné, aby človek videl toto pozadie, keďže pre mnohých autorov takéto činnosti robia vydavatelia. Máš odozvu, ako na ľudí pôsobí, ak sú súčasťou takéhoto odhaľovania? Mám na mysli, či si niektoré komentáre uvedomujú, že vydať knihu je len jedna časť a to najťažšie je knihu dostať medzi ľudí, potešiť ich, naplniť očakávania a zatínať päste, aby aj na tomto poli všetko prebiehalo tip top. Mám dojem, akoby viac práce prichádzalo po vydaní knihy.

Veru, je to tak. Vydaním knihy sa všetko ešte len začína. Svojimi príspevkami na sociálnych sieťach sa snažím približovať čitateľom realitu, zároveň využiť každý element samovydávania v prospech zviditeľnenia knihy. Neviem, koľko ľudí dnes ešte číta popisy k fotografiám, ale práve v nich často spomínam aj tie tienisté stránky a to, čo na fotografii nevidieť. Kto sa teda začíta aj medzi riadky, dozvie sa o mne viac, než by dokázal vypátrať ten najšikovnejší bulvár alebo neprajník.

Čo je na už vydanej knihe najťažšie pre autora, za ktorým nestojí silné vydavateľstvo s rozpočtom?

To záleží od toho, akú čitateľskú základňu daný autor má. V dnešnej dobe môže napísať a vydať knihu aj influencer, ktorý má niekoľkotisícové publikum a jedným príspevkom dokáže predať viac kusov knihy ako menšie vydavateľstvo za niekoľko rokov. Ak hovoríme o začiatočníkovi, ktorý si práve založil sociálne siete a začína úplne od nuly, tak najviac mu dá zabrať reklama a propagácia knihy. Etablované vydavateľstvo má s marketingom väčšie skúsenosti a určite má navrch.

Máš medzi svojimi fanúšikmi čitateľa, ktorý je ochotný spraviť neobyčajné veci, aby získal knihu od teba? Napríklad meral cestu cez polovicu republiky na besedu, alebo si knihu objednáva do naozaj ďalekej krajiny?

Oboje sa už vlastne stalo. Jedno len pred pár dňami, kamarátka a verná čitateľka v jednom naozaj merala cestu cez celú republiku, aby ma prišla podporiť na besedu spojenú s krstom knihy. Hneď po nej utekala na vlak. Viac času strávila vo vlaku ako so mnou, niečo šialené a vzácne. Jedna čitateľka si odo mňa už roky objednáva knihu len do vedľajšej krajiny, ale za poštovné, za ktoré by mohla mať dve knihy zadarmo. A to vieme, že dnes tie knihy už nie sú lacnou záležitosťou. Stalo sa mi už aj to, že mi čitateľka poslala knihu, aby som ju podpísala a poslala jej ju naspäť. Samozrejme myslela na to, aby som s tým nemala žiadne náklady a pribalila mi aj bublinkovú obálku a peniaze na odoslanie. Mám naozaj skvelých čitateľov a veľmi si ich vážim.

Miška, držíme ti palce. Knihe, ale aj ďalším spisovateľským projektom.

Ďakujem krásne aj za rozhovor.