Turistické miesta vo svete spojené s mafiou, vrahmi a zločincami

Viete, čo je to temný turizmus? Je to aj turizmus, ktorý láka na miesta, ktoré by sme slušne povedané mohli odsúdiť. Ak nás však fascinujú miesta, kde žili narkobaróni, pobývali zločinci, alebo miesta, ktoré majú spojenie na zločincov slávnych mien, nemusí byť niečo s nami v neporiadku. Čítať o nich a potom sa pozrieť na miesta, kde sa reálne objavili, pobývali, alebo páchali zločin je jednoducho len ďalší level toho, čítať, ale nevidieť. Alebo čítať, a vidieť na vlastné oči. Miesta sa môžu zmeniť a možno nemajú dnes už žiadne spojenie na konkrétne činy, či mená. Lenže stále sú, majú svoje GPS súradnice, alebo dokonca správcov. Niekde sú to miesta s organizovaným turizmom, inde sú verejnými. Kniha Miesta zločinu a tragédií takéto miesta uvádza v rámci Slovenska. Ale aké miesta nájdeme vo svete?

