Nechcene prepašovali migranta: nahlásili to a dostali pokutu

Fentonovci okamžite kontaktovali políciu, ktorá mladíka zadržala a odviedla. Prípad jednoducho poctivo nahlásili, migrant zostal v rukách úradov a rodina by za iných okolností nemala mať obavy zo žiadnych následkov. Avšak to nebol tento prípad a ani nebol prvý. O nejaký čas neskôr dostali od britského ministerstva vnútra oznámenie o pokute vo výške 1 500 libier za nelegálne prevezenie migranta cez hranice. Napriek tomu, že nemali vedomosť o jeho prítomnosti a incident ihneď nahlásili, pokuta im bola uložená. Fentonovci sa proti rozhodnutiu odvolali, avšak ich odvolanie bolo zamietnuté. Do bizarného prípadu sa aktuálne vložili aj miestni politici a vlna kritiky v médiách. Postup úradov totiž navádza ostatných, aby v takýchto prípadoch políciu nevolali a ponechali migranta pohybovať sa voľne, bez vedomia úradov. Nič horšie už úrady v rámci motivácie riešiť problémy zákonnou cestou ani nemohli vymyslieť.

