Slávne fotografie bazéna, ktorý si ruskí mladíci urobili v obývačke - ZN.SK

Mladíci zo západoruského mesta Oryol ešte v roku 2014 pobavili celý svet. Dnes si ich dielo, bazén z fólie vo vlastnej obývačke, pripomíname najmä v súvislosti s témou bazénov v domácnosti, ale najmä pre horúčavy, ktoré zasiahli Slovensko počas júna 2019.

Bazén v obývačke bez bazéna

Originálna myšlienka chlapcov pozostávala z jednoduchosti. Postavili si bazén v obývačke v nie veľmi priestrannom byte. To aj napriek tomu, že vôbec nemali bazén. Len hrubú fóliu, ktorú prekryli druhou fóliou. Stenami sa im stali dobre pootočené a zaistené kusy nábytku. Aj najmenšie zlyhanie a posunutie by mohlo znamenať katastrofu. Starostlivo obalili aj radiátor, aby nebol prekážkou či problémom pre celú konštrukciu. Podľa toho, ako vyzerali na týchto slávnych fotografiách spokojní, je evidentné, že si to nejaký čas užívali, než prišli k záver… ako dať veci znova do poriadku?

Odsať vodu, vykýblovať, a následne zvyškovú vodu vyniesť von zaberá niekedy násobne viac, ako vodu napustiť. Predpokladáme, že susedia chlapcov bývajúci pod nimi ani len netušili, akú záťaž mali nad hlavami.

Zdroj: vk.com/stolbn