Seriály Smaragdové mesto a Halt and Catch Firena AMC vrcholia - ZN.SK

Koncom roka sa blíži aj vyvrcholenie veľmi silného seriálového programu na televíznej stanici AMC. Halt and Cath Fire či Smaragdové mesto idú do finále. Vo finálnej sérii seriálu Halt and Catch Fire, v ktorom počítačoví machri a podnikatelia pracujú na antivíruse, prvých online hrách aj komunikačných nástrojoch to pokojné nebude. Byť najlepší chce totiž každý.

V zemi plnej kúziel a čarov zase vypukne záverečný konflikt, ktorý rozhodne o budúcnosti zeme Oz a o návrate Doroty do mestečka Lucas v Kansase. Spríjemnite si predvianočný čas s televíznou stanicou AMC a dopozerajte zaujímavé osudy vašich obľúbených seriálových hrdinov až do konca.

Ťažký život počítačových rebelov

Od odvysielania prvej epizódy seriálu Halt and Catch Fire ubehli už štyri roky a toľko očakávaná finálna štvrtá séria konečně uzrela svetlo sveta. V každej jednej epizóde sa predstavil niektorý z aspektov moderného online prostredia. Minulá séria bola zameraná na úsilie Camerona a Donny priviesť ich spoločnosť zo sveta internetových hier do sveta internetového obchodu. Počas dokončovania projektu však narazili na mnohé prekážky. Ako ranné obdobie internetu ovplyvnilo osobné životy a spoločnosť sledujeme v štvrtej sérii seriálu.

Súťaživosť medzi hlavnými hrdinami stále stúpa. Kam sú až ochotní zájsť, aby dosiahli svoj úspech? Či nakoniec dôjde k tomu správnému spojeniu alebo sa všetko zvrtne do drámy sledujte na televiznej stanici AMC už vo štvrtok 14. decembra o 22 hod. Nie náhodou okrem skvelých hereckých výkonov v seriáli môžete pri niektorých postavách nájsť inšpiráciu Stevom Jobsom či Stevom Wozniakom, ikonami dnešných moderných technológií. Všimnete si ich?

Dorota sa nebude len pozerať

Dorotu z premiérového seriálu Smaragdové mesto, v ktorom sa odohráva príbeh plný čarov a kúzel ste si určite zamilovali.

Na svojej ceste za čarodejníkom sa hlavná hrdinka stretáva s mnohými záhadnými bytosťami, ako je vojak, ktorý stratil pamäť alebo ochraňovaný chlapec. Tornádom undsenú Dorothy Gale, stvárnila Portoričanka Adria Arjona, ktorá bude v poslednej epizóde seriálu čeliť tiež konfliktu medzi čarodejnicami a mestečkom Oz. Kto ovplyvní budúcnosť zeme Oz sledujte v nedeľu 17. decembra od 14 hod. na televíznej stanici AMC. Má Dorota nádej zlomiť proroctvo a vrátiť sa do normálneho sveta?

