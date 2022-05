Rozhovor: spisovateľka Michala Ries a jej novinka Celý život (2022)

Michala Ries je mladou slovenskou spisovateľkou, ktorej niekoľko kníh výrazne zaujalo čitateľské publikum. Jej debut Na úteku (2020) pokračoval príbehom Na love (2021) a v rovnakom roku stihla vydať aj Zadrž dych (2021). V máji 2022 prichádza na trh novinka Celý život, s ktorou sa budú môcť čitatelia zoznámiť už o niekoľko dní.

Rozhovor s Michalou Ries aj o novinke Celý život

Novinka Celý život je pokračovaním doterajších kníh, alebo celkom novým príbehom?

Celý život je celkom novým príbehom, ale keďže Slovensko je malé, objaví sa tam aj niekto zo série Na úteku. Veľa čitateliek žiadalo o vlastný príbeh pre bezstarostného a vždy dobre naladeného Lukáša, ja mu však popravde do hlavy veľmi vidieť nechcem, vzhľadom k tomu, ako sa prezentoval v predchádzajúcich knihách :), tak som ho zakomponovala aspoň do cudzieho príbehu. Zo svojho chlapčenského šarmu nestratil nič a jeho postava dostane nečakanú hĺbku.

Bude to niečo pre celkom iný typ čitateľa, alebo si kniha publikum udrží to svoje?

Každá moja kniha sa od tej predchádzajúcej líši, no stále som to ja – môj štýl, moja tvorba charakterov, môj humor. Na úteku a Na love boli romantické oddychovky so štipkou erotiky pre mladšie čitateľky, v Zadrž dych majú obaja hrdinovia po tridsiatke, prelína sa v nej romantika s vážnou spoločenskou témou a Celý život je veľmi, veľmi vážna kniha, hoci v nej nechýba humor a láska, je hlavne o materstve, manželstve a strate. Rada skúmam vlastné spisovateľské možnosti a hlavne nechcem byť ako autorka predvídateľná.

Ten rozdiel je pekne vidno už v rámci hodnotení predchádzajúcich kníh- čitateľky, ktorých moja debutová séria neoslovila, sú nadšené zo Zadrž dych. A niekto, kto si zamiloval Na úteku, postráda v Zadrž dych živelnosť a ľahkosť. Našťastie väčšina mojich čitateliek si zamilovala oba príbehy, hoci sa líšia.

Aha, počkaj, tvoja otázka. :)

Myslím si, že Celý život má potenciál udržať súčasné publikum a môže ho rozšíriť o čitateľky, ktoré po klasickej romantickej beletrii, kde ide primárne o interakciu medzi hlavnými hrdinami, nezvyknú siahať.

Krásne to súviselo, čiže aj ja mám jasno, ktorá kniha je pre koho :-). Odkiaľ prišla tentoraz inšpirácia?

Výborná otázka na človeka, ktorý si nepamätá meniny vlastných detí. :) Úprimne, nepamätám si to, je to už veľa mesiacov, odkedy som začala písať. O tejto konkrétnej knihe zvyknem hovoriť, že som ju napísala na zakázku od Boha. Ten chcel, aby isté ťažké témy uzreli svetlo sveta cez knihu, ja som náhodou mala čas a stalo sa. A je mi cťou, že som to mohla byť ja.

Ako veľmi prispela pandemická situácia k tomu, aby kniha vznikla?

Nijako. My žijeme na okraji kopaníc, v maličkej obci, pozemok nám pozvoľna vstupuje do lesa a vďaka našej lokácii nás pandémia zasiahla úplne minimálne. Asociálni sme boli aj predtým, takže sme len ďalej pokračovali.:)

Čo to znamená? Žiješ na mieste, ktoré ti ponúka ten správny pokoj na písanie a množstvo voľného času, alebo naopak? Veľké hospodárstvo, vlastný statok, pôda, záhrada a ruky neustále zapojené do práce?

Máme veľký pozemok, viac ako dvetisíc metrov štvorcových a pestujeme na ňom peknú trávičku. Moje každoročné pokusy o záhradku zlyhávajú, vždy mi úrodu niečo zožerie alebo zarastie , ale odhodlane to skúšam zas a znova a raz sa to podarí! Ani hospodárstvo nemáme, len psa a rybičky. Ale kedysi sme mali psychotickú vevericu, chodila nám do domu a neraz som ju našla nalepenú na obývačkovom okne, ako nás pozoruje. Žiaľ, už zomrela. Rada by som zdôraznila, že prirodzenou smrťou. Po jej odchode prišiel do nášho života nevídaný pokoj a ja som začala písať knihy.

Krásne spojenie s prírodou. Mimo príležitosť kúpiť si knihu s tvojim podpisom budú mať čitatelia príležitosť sa s tebou stretnúť na nejakom knižnom podujatí? Aj keď asi ako mame, sa takéto cesty plánujú ťažko. Je tak?

Budúci mesiac ma čaká moja prvá beseda, ktorá nie je “online”, ale tá nie je verejná. Nie som typ, ktorý by si organizoval besedy iniciatívne a zatiaľ nemám mailovú schránku plnú ponúk. Doteraz som to mohla hádzať na pandémiu, takže uvidíme, či sa niečo s jej koncom zmení. Alebo sa budem vyhovárať, že nikam nechodím, pretože sa mi kvôli deťom nedá a všetky tie lákavé ponuky musím odmietať. Haha.

Každopádne, ak ma niekde pozvú a bude to v mojich možnostiach, rada sa dostavím. Ak bude treba, zbalím aj deti, je s nimi zábava. :)

Do vydania knihy zostáva už len niekoľko dní. Ako autorka sa tešíš na niečo konkrétne, čo sa spája s vydaním knihy? U každého spisovateľa to môže byť niečo iné. Podpisovky, fanúšikovia, médiá, rozhovory, odozva od čitateľov. Asi sa zhodneme, že pre každého autora je to aj možnosť vidieť paletu naloženú jeho vlastným dielom, alebo nejaká tá selfie. Ako je to u teba?

Práve včera som sa pozastavila nad tým, že sa na vydanie akosi neteším – v zmysle, že neprežívam netrpezlivosť a vzrušenie. Uvedomila som si, že ja sa najviac teším na ten moment, kedy sa kniha stane verejnou a môže nájsť ľudí, pre ktorých vznikla. A to sa už stalo, keďže elektronická verzia už je k dispozícii na stiahnutie. Teším sa samozrejme aj na reakcie čitateľov. Celý život v sebe nesie určitú kontroverziu a ja som veľmi, veľmi zvedavá, ako sa k nej čitatelia postavia a či sa stane ich najobľúbenejšou knihou z mojej tvorby, tak ako je pre mňa.

