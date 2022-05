Hank Azaria ako hlas v Simpsonovcoch: v originály dabuje desiatku postáv

Hank Azaria (25. apríl 1964, Queens, New York) je populárny americký herec a komik, ktorý sa ako tvár preslávil v našich končinách ako zlý Gargamel v hraných Šmolkoch, zahral si vo filme z II. svetovej vojny Povstanie (Uprising, 2001), ktorý sa nakrúcal vo veľkej miere v Bratislave. Jeho hlas by sme však objavili aj v originálnom znení Simpsonovcoch a to na niekoľkých postavách. Dabuje totiž naozaj nemalý počet postavičiek.

Hank Azaria ako hlas zo Simpsonovcov

Hank Azaria je už niekoľko dekád dôležitým hlasom v pôvodnom znení seriálu The Simpsons. Jeho meno vidíme ako jedno z prvých v titulkoch. Prehovára k svojim celosvetovým divákom z mnohých známych postavičiek. Zhruba desať je tých, ktoré majú známe meno a niekoľko krát sa postaral aj o krátke šplechy vedľajších postáv. Tie najznámejšie sú pritom:

Apu Nahasapeemapetilon z Kwik´E´martu

Profesor Frink

Duffman (pivný maskot)

Kirk Van Houten (otec Milhousa Van Houtena)

Školní inspektor Chalmers

Bumblebee Man (včeláčí muž)

Carl Carlson

Policajt Lou

Moe “Vočko” Szyslak

Šerif Wiggum

Komiksák

Háďák

Cletus Spuckler

Disco Stu

Pochybný doktor Nick Riviera

Na dabingu seriálu sa podieľa už od roku 1989 a ročne si zarobí pár miliónov dolárov. K dabingu sa pritom podobným spôsobom pristupuje aj v u nás populárnej českej verzii, kde je len obmedzený počet hercov, ktorí sa starajú o dabing mnohých postáv.

Aj ďalšie mená sú na tom podobne

Diváci českej verzie seriálu si možno spomenú aj na nenápadné narážky Barta Simpsona a Lisy, keď divákov upozornia na fakt, že sa jeden hlas nápadne opakuje. Šlo pritom o narážku na hlas pani Agnes Sinnerovej. V origináli ide o herečku Tress MacNeille, ktorá sa nestará len o Agnes, ale aj o otrhané dievča Violet, mamu Nelsona Muntza, Apuovu Manjulu, bitkára Dolpha (ten s ofinou), Dia-Bettynu, obe slávne realitné agentky, šialenú mačaciu ženu, Cletusovu ženu Brandínu, pani Dlahovú, Ginger Flandersovú (manželku z Las Vegas) a dabuje dokonca ženské výkriky Neda Flandersa.

Kým hlavné postavy sa držia svojich postáv a len výnimočne siahnu po iných hlasoch, rovnaké pravidlo je aj v českom znení. Martin Dejdar napríklad nedabuje nikoho, len Barta Simpsona. V jeho dospelých verziách (napríklad diel Futudrama), alebo detské verzie. Jiří Lábus prepožičiava hlas Marge Simpsonovej, ale aj pani Buvierovej, jej mame.