Letný filmový festival 4 živly si za tohtoročnú tému zvolil chaos

Prázdninové mesiace prajú filmovým festivalom a jedným spomedzi tých s najdlhšou tradíciou je aj Letný filmový festival 4 živly. Každoročne sa koná v Banskej Štiavnici a svoj program venuje jednej ústrednej téme. Tou sa tento rok stane CHAOS. Filmy aj sprievodné podujatia si bude môcť publikum vychutnať v dňoch 10. – 14. augusta 2022 v štiavnickom kine, kultúrnom centre, na mestskom amfiteátri, ale aj v miestnych kaviarňach a kluboch.

foto: Daniel Dluhý

Program zasvätený chaosu

Organizátorský tím sa rozhodol zasvätiť program chaosu najmä preto, že je príznačný pre ostatné roky, ktoré ako spoločnosť prežívame. Stal sa často skloňovaným pojmom, no ako fenoménu mu nie celkom rozumieme. Program podujatia je preto zostavený tak, aby nám pomohol pochopiť chaos aspoň do miery, do akej to jeho povaha umožňuje.

Pomôcť v tom môžu rôznorodé filmy, ktoré naplnia päticu festivalových dní. Ako majú 4 živly vo zvyku, aj tentoraz budú vedľa seba v programe stáť snímky, ktoré sa líšia uhlom pohľadu na tému, ale aj žánrom, rokom či krajinou vzniku. Jedným z najstarších titulov v programe bude dielo surrealistu Luisa Buñuela, ktorý v snímke Zlatý vek (FR, 1930) sfilmoval literárnu predlohu škandalózneho markíza de Sade. Majsterštyk režiséra a choreografa Boba Fosseho All That Jazz (USA, 1979) prinesie na plátno banskoštiavnického amfiteátra snahu umelca o balans medzi pracovným a súkromným životom. Reflexiu dnešného vojnového chaosu za našimi východnými hranicami vnesie do programu dokumentárny film Majdan (UA, 2014) režiséra Sergeja Loznicu o udalostiach, ktoré na prelome rokov 2013 a 2014 otriasli Ukrajinou. Filmový program festivalu bude tvoriť dohromady viac ako 30 snímok – celovečerných i krátkometrážnych, hraných, dokumentárnych, animovaných i experimentálnych, vrátane niekoľkých premiér slovenských filmov, ktoré festival odhalí v najbližších dňoch.

foto: 4 živly plagát podujatia 2022, autor Adrián Juráček

V sprievodnom programe sa môžu návštevníci a návštevníčky podujatia tešiť na prednášku o teórii chaosu či viacero diskusií. Odborníci a odborníčky budú tentoraz diskutovať o situácii na vojnou sužovanej Ukrajine, ale aj o tom, prečo ľudstvo potrebuje krízy, či ako sa s chaosom v súčasnosti vysporadúva slovenská filmárska obec a inštitúcie.

Aj pre deti a iné

V náplni festivalu ani tentoraz nebudú chýbať tzv. Detské 4 živly, teda program pre rodiny s deťmi. Najmladšie diváčky a diváci sa môžu tentoraz tešiť na tematický výber filmov, workshop i tvorivú dielňu. Bližšie informácie o celkovom programe 24. ročníka Letného filmového festivalu 4 živly budú postupne pribúdať na webstránke podujatia (www.4zivly.sk), kde v súčasnosti prebieha predpredaj tzv. cinepassov, teda festivalových akreditácií.