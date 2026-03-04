Rozhovor: Michala Ries a jej novinka Prvý sľub v predpredaji

Do predpredaja sa v týchto dňoch dostáva ďalšia kniha spisovateľky Michaly Ries. V posledných rokoch sa jej knihy dostávajú do popredia a predovšetkým jej romantické komédie patria medzi silné bestselleri v kníhkupectvách. Jej 24 dní do Vianoc zaujala publikum natoľko, že kniha mala niekoľko dotlačí a dokonca sa pracuje na jej filmovej podobe. Aktuálne sa však jej meno spája s novinkou Prvý sľub, ktorá sa na bux.sk objavuje aj s možnosťou predobjednávky knihy s vlastnoručným podpisom Michaly Ries v deň vydania. Kniha zaujme už na prvý pohľad. Na obálke totiž vidíme rehoľnú sestru v objatí muža. Ľudia, ktorí mali možnosť si knihu už prečítať hovoria, že ide o vydarenú romantiku. Pýtali sme sa priamo autorky:
Rozhovor s Michalou Ries o jej novinke Prvý sľub
Čo bolo impulzom, alebo inšpiráciou vybrať si tému a siahnuť po rehoľnej sestre? Bola si si hneď istá, že toto bude téma tvojej ďalšej knihy?
Odjakživa ma lákajú zakázané lásky, to je námet, ktorý nikdy nevyjde z módy. No medzi prvým podnetom a začiatkom písania prešiel aj viac ako rok. Mala som strach ísť do takej kontroverznej témy, bála som sa, či ju dokážem uchopiť s dostatočným rešpektom a zároveň viesť dej tak, ako to chce moje srdce. Zlomilo sa to pri návšteve Dómu sv. Alžbety v Košiciach, kde som sedela a zrazu mi došlo, že citlivá téma o láske rehoľnej sestry nie je pre mňa skúška, ale dar. A tak som začala písať a rešpekt a moje autorské srdce boli v dokonalom súlade.
Čo v nej čitateľky nájdu a čo určite nenájdu?
Nájdu v nej lásku v rôznych podobách, morálnu dilemu, smútok aj smiech, nájdu v nej svetlo aj temnotu. A prekvapivo v nej nájdu hneď niekoľko zranených detí. Hrdinovia sú veľmi odlišní. Hana je rehoľná sestra celým srdcom, je naozaj veľmi láskavá a snaží sa vidieť za ľudské správanie, zároveň však vie byť vtipná, vie správne podpichnúť a hoci sa z nej v reholi už roky snažia vyhnať sarkazmus, ešte sa to úplne nepodarilo. Na druhej strane je Šimon – cynický policajt z oddelenia vrážd. V každom vidí zlo, za činmi ľudí vidí ešte horšie činy, ktoré spravia v budúcnosti, je drsný a uzavretý, opotrebovaný svojou prácou. A práve tieto dva svety do seba krásne narážajú.
Čitateľky, ktoré sú veriace, sa nemusia báť, lebo som príbeh v zásadných momentoch poňala s úctou a citlivosťou a čitateľky, ktoré sú neveriace, sa tiež nemusia báť, lebo viac ako o Cirkev ako takú ide v tomto prípade o osobný vzťah s Bohom. Navyše Šimon ako neveriaci skeptik dej dokonale vyvažuje. A čo tam určite nájdu? Veľa, veľa zaujímavostí z rehoľného života, ktoré ma samotnú fascinovali. Vedeli ste, že existuje niečo ako „tajní Boží agenti“?
Už som mal možnosť opakovane počuť názory ľudí, že chcú a potrebujú knihu, akou bola 24 dní do Vianoc. Niečo (aj niekto) mi hovorí, že sa táto knižka bude v niečom podobať. Je to tak? Alebo žiadnu podobnosť nemáme hľadať?
Prvý sľub má svoje vtipné časti a nie je ich málo, humor je viac dialógový ako situačný, ale nie je to komédia. Sú to rozdielne príbehy v rozdielnej atmosfére s rozdielnym posolstvom. Nová vianočná komédia vyjde na jeseň tohto roku, zatiaľ si milovníci smiechu môžu prečítať Takmer dokonalú alebo Ivetu, ďalšie romantické komédie z môjho pera.
Zrecyklovala si niektoré postavy v tejto knihe, ktoré už poznáme z iných kníh, alebo ide o celkom originálny samostatný príbeh?
Milujem recyklovanie! Je to niečo, čo robím veľmi rada – moje čitateľky hovoria, že vytváram vlastný Riesverse. V Prvom sľube sa stretnete s Júliou a Adamom z mojej debutovej série Na úteku a Na love.
Tak to je super, lebo to už niečo hovorí aj mne samému. Rád by som sa spýtal niečo k obálke. Nejde o fotografiu, ale ilustráciu. V ére obálok vygenerovaných umelou inteligenciou ide táto obálka zámerne cestou poctivej ručnej ilustrácie. To by možno stálo za zmienku v dobe generovanej grafiky. Kto je autorom obálky?
Autorom obálky je Ivana Zimanová ( IG @kreat.ivka), úžasne talentovaná ilustrátorka, ktorá vložila do obálky všetku nehu, lásku a dilemu, ktorú som tam chcela mať. A hoci sme zvolili odvážnu obálku s rehoľnou sestrou v náručí muža, namiesto pobúrenia vyvoláva nehu a zvedavosť. Som vďačná, že som s Ivkou mohla spolupracovať. A ešte sme neskončili! :)
Verím, že AI nás v umení v skutočnosti nemôže nahradiť, v ilustráciách na obálkach ani v písaní, nech sa akokoľvek zdokonalí, pretože… nemá dušu. A ja hľadám v knihách aj obálkach práve tú iskru, odtlačok tvorcu, chcem sa skrz príbeh či ilustráciu dotknúť autora. Ostatní to tak majú tiež, nie? Ja viem, že je teraz veľký boom okolo AI a určite sa stane súčasťou našich životov v mnohých praktických smeroch (sama som s ňou už spravila pár príspevkov na sociálne siete), myslím si však, že nás v umení neovládne, že to ľudí nakoniec omrzí ako všetko nové. S krásnymi pozlátkami bez naozaj lákavého obsahu to tak väčšinou býva.
Majú sa čitateľky pripraviť tento rok aj na nejaké ďalšie prekvapenie? Aj také, čo zostane prekvapením a nebudeme ho spresňovať?
Že bude po 4 rokoch ďalšia vianočná rom-com, som už prezradila. Tak možno dodám, že je to voľné pokračovanie 24 dní do Vianoc. Ešte stále som z toho v šoku aj ja sama, haha. A ďalšie prekvapenia už chystám, ale na tie si treba počkať alebo prísť na moje besedy, kde vždy pod nátlakom :D prezradím nejaké pikošky o tom, na čom aktuálne pracujem. Žiadny besedový termín ani novinky o mojej tvorbe vám neujdú, ak ma sledujete na IG @michalaries alebo FB Michala Ries – autor.
Ďakujem za rozhovor.
