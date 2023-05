Robert De Niro sa pre komédiu Toto je môj foter naučil robiť melír

Už 1. júna príde do slovenských kín komediálna novinka s názvom Toto je môj foter, v ktorej Robert De Niro predvedie svoju ďalšiu variáciu vtipného filmového otca. Populárny americký herec má v reálnom živote 7 detí, pričom posledné z nich prišlo na svet len nedávno. Možno aj preto ho scenáristi tak radi obsadzujú do postáv otcov. V najnovšom filme to bude dokonca otec, ktorý skutočne existuje.

Za scenárom stojí komik Sebastian Maniscalco

Scenár ku komédii Toto je môj foter napísal populárny americký komik Sebastian Maniscalco podľa svojho otca Salva, ktorý sa v 15 rokoch presťahoval zo Sicílie do Spojených štátov. V Amerike si splnil svoj tak trochu netradičný sen a stal sa kaderníkom, pričom tomuto povolaniu sa venuje dodnes. Robert De Niro sa teda pre svoju rolu musel nielen naučiť po taliansky, ale aj robiť melír. Jeho „konzultantom“ v rámci príprav na nakrúcanie sa stal samotný Salvo Maniscalco.

„Robert De Niro ma chcel spoznať. Chcel vedieť, ako používam niektoré slová. Tak som sa za ním zastavil. Bolo to príjemné, je to veľmi milý chlapík. Vážim si ho, vždy som bol a stále som jeho veľký fanúšik,“ uviedol o spolupráci so slávnym hercom prostoreký Talian. „Moja postava je inšpirovaná skutočným otcom Sebastiana Maniscalca, je to osobný príbeh o ich rodine. Vždy sa snažím zistiť, kým sú postavy inšpirované, čo je na nich pravdivé. Potom som sa zoznámil s reálnym Salvom a mal som to šťastie, že bol poruke ako vzor, mohol som od neho niečo odpozorovať,“ hovorí o role kaderníka Robert De Niro.

K melíru pristupoval dôsledne

„V jednej scéne robí filmový Salvo zákazníčke melír, tak som to musel Roberta naučiť, zaujímalo ho to. Bol v tom veľmi puntičkársky, chcel vidieť, ako sa to robí. Ukázal som mu to a on na to: ,Pozor, teraz som na rade ja,‘ a ja mu hovorím: ,Tak nech sa páči, do toho.‘ A podarilo sa mu to. Je naozaj dôsledný,“ spomína Salvo Maniscalco na zaúčanie hollywoodskeho herca do tajov kaderníckeho remesla. „Keď som videl otca pracovať s Robertom De Nirom, vrátilo ma to v spomienkach do detstva, keď som ho ako malý chlapec pozoroval v jeho salóne pri práci. A teraz učí Roberta De Nira, ako urobiť melír. Bol to tak trochu surrealistický zážitok,“ smeje sa herec a standupista Sebastian Maniscalco, ktorý si vo filme Toto je môj foter zahral sám seba.

O tom, že Robert De Niro bral svoju rolu naozaj vážne svedčia aj časté telefonáty s „predobrazom“ jeho postavy – Salvom Maniscalcom. „Párkrát mi volal domov potom, ako som sa vrátil z natáčania, chcel si ešte všetko zopakovať. Vždy sa ma v telefóne opýtal: ,Neruším?‘ A ja na to: ,Zavoláš mi o 15 minút? Práve jem pizzu.‘ A naozaj zavolal neskôr, bol veľmi zdvorilý,“ usmieva sa Salvo Maniscalco, ktorý pre Roberta De Nira zároveň aj nahral niekoľko videí, aby si herec mohol lepšie osvojiť jeho gestikuláciu a prízvuk či talianske frázy.

Komédia Toto je môj foter

Komédia Toto je môj foter rozpráva príbeh mladého muža s talianskymi koreňmi, ktorého jeho americká priateľka pozve na návštevu do rodinného sídla svojich bohatých rodičov. Keďže však Sebastian (Sebastian Maniscalco) nechce nechať na sviatky svojho otca Salva (Robert De Niro) doma samého, je nútený zobrať na víkend k potenciálnym svokrovcom aj jeho. Ako to dopadne, keď sa jednoduchý, prostoreký Talian stretne s excentrickými americkými snobmi? Neskutočne zábavne. Stret 2 odlišných kultúr so sebou prinesie množstvo vtipných dialógov, bláznivých situácií a trapasov. Je isté, že na spoločný víkend nikto zo zúčastnených tak skoro nezabudne…



Vo filme si po boku Roberta De Nira zahrala aj hviezda seriálu Sex v meste Kim Cattrall, ktorá stvárňuje nádejnú svokru hlavného hrdinu Sebastiana – americkú senátorku Tigger Collinsovú. „Myslím si, že keď vám niekto pošle scenár a vy zistíte, že Robert De Niro hrá kaderníka, tak si ho skrátka musíte prečítať, a keď vás ten scenár rozosmeje, neostáva nič iné, len do toho ísť. Bolo to jednoduché rozhodovanie a z natáčania si odnášam množstvo skvelých spomienok. Napríklad na to, ako som fajčila cigaru s jedným z najsexi mužov planéty,“ spomína herečka s úsmevom na nakrúcanie.

„Toto je môj foter je zážitok, ktorý chcete zdieľať so svojou rodinou. Tak si dajte pukance, pohodlne sa usaďte a pozrite si film so svojimi najbližšími. Keď človek pozerá komédiu s ďalšími ľuďmi, viac sa nasmeje, viac si to užije. Ja som si tento film pozrela s niekoľkými priateľmi a dobre sme sa pri ňom zasmiali. To sa mi už dlho nestalo,“ odkazuje na záver Kim Cattrall všetkým divákom. Vy sa na komédii Toto je môj foter budete môcť so svojimi príbuznými či kamarátmi zasmiať v kinách od 1. júna 2023.

