Kakao a cesta, než je z neho čokoláda: postup vzniku čokolády

Keď hovoríme o čokoláde, často si predstavíme hotovú tabuľku, kakaový prášok alebo sladký dezert. Skutočný príbeh čokolády sa však začína oveľa skôr a vyzerá úplne inak, než by mnohí čakali. Niekde na jeho historickom počiatku vďačíme objaviteľským cestám a americkým domorodcom za to, že objavili tajomstvo a účinky kakaa. Následne môžeme vďačiť mnohým krajinám, ktoré umenie výroby čokolády dotiahli do takých podôb, aké poznáme dnes.
Kakao a čokoláda nie sú to isté, hoci spolu úzko súvisia. Kakao je surovina, čokoláda je výsledok technologického spracovania, pri ktorom zohrávajú úlohu prírodné procesy, fyzika, chémia aj dlhoročné skúsenosti výrobcov. Práve postup vzniku čokolády rozhoduje o jej chuti, vôni, farbe aj kvalite.
Od kakaového bôbu k surovine: zber, fermentácia a sušenie
Základom čokolády je kakaový bôb, ktorý sa nachádza v plode kakaovníka. Plody sa zbierajú ručne a po otvorení sa z nich vyberajú bôby obalené dužinou. V tomto štádiu ešte kakao nechutí ako čokoláda, nemá typickú arómu a je výrazne horké a kyslé. Kľúčovým krokom je fermentácia kakaových bôbov, ktorá trvá niekoľko dní. Počas nej prebiehajú prirodzené biochemické procesy, pri ktorých sa vytvárajú základné chuťové a aromatické látky typické pre kakao.
Po fermentácii nasleduje sušenie, zvyčajne na slnku. Tento krok znižuje vlhkosť bôbov a stabilizuje ich kvalitu pre ďalšie spracovanie. Správne usušené kakaové bôby sú nevyhnutným základom pre kvalitné kakao a následnú výrobu čokolády. Chyby v tejto fáze sa už neskôr nedajú napraviť.
Praženie a mletie: vznik kakaovej hmoty a kakaového masla
Ďalšou etapou je praženie kakaových bôbov, ktoré prebieha pri kontrolovaných teplotách. Praženie zvýrazňuje arómu, znižuje kyslosť a dotvára chuťový profil kakaa. Po pražení sa bôby zbavujú šupiek a vznikajú tzv. kakaové nibsy. Tie sa následne melú, čím sa uvoľní prirodzený tuk obsiahnutý v kakaových bôboch – kakaové maslo.
Výsledkom mletia je kakaová hmota, hustá, tekutá zmes obsahujúca kakaové sušiny aj kakaové maslo. Z kakaovej hmoty sa môže lisovaním oddeliť kakaové maslo a kakaový koláč, z ktorého sa vyrába kakaový prášok. Práve v tomto bode vzniká rozdiel medzi samotným kakaom a budúcou čokoládou. Kakao je stále len základná surovina, bez cukru a bez ďalších prísad.
Z kakaovej hmoty čokoláda: miešanie, konšovanie a temperovanie
Aby vznikla čokoláda, kakaová hmota sa mieša s ďalšími zložkami, najčastejšie s cukrom a v prípade mliečnej čokolády aj so sušeným mliekom. Pomer týchto zložiek určuje, či vznikne horká, mliečna alebo iný typ čokolády. Nasleduje proces konšovania, pri ktorom sa zmes dlhodobo mieša a zahrieva. Tento krok zásadne ovplyvňuje jemnosť, chuť a výslednú textúru čokolády.
Záverečnou fázou je temperovanie čokolády, teda presné riadenie teploty, ktoré zabezpečuje správne kryštalické usporiadanie kakaového masla. Vďaka temperovaniu má čokoláda hladký povrch, lesk, správne lámanie a stabilitu pri skladovaní. Až po tomto kroku možno hovoriť o hotovej čokoláde v podobe, akú poznáme z obchodov.