Recenzia: Spy Emergency, bojovník proti vírusom a hrozbám zo Slovenska

Program Spy Emergency je bojovníkom proti pestrej škále intsoernetovej a softwarovej hávede. Priamo sa pýši a neskrýva, že bojuje proti spamu, spywaru, ad-waru, keyloggerom, dialerom, vírusom, trójskym koňom a zvláda toho ešte viac. Spy Emergency je však pre nás za posledné dni hlavne niekoľkonásobným prekvapením. V prvom rade preto, že ide o najúspešnejší software na českej Slnečnici, ktorá ponúka sťahovanie programov a ďalej pre pôvod. Ak by ste chceli vedieť, ktorá krajina tento program vytvára, boli by ste prekvapení. Eset predsa len nie je jedinou spoločnosťou u nás, ktorá dokáže bojovať proti internetovej špine a hrozbám. Autorom aplikácie je totiž NETGATE Technologies s.r.o. založená v roku 2003 a stále fungujúca v Prievidzi.

Pre niektoré profesie je taká aplikácia nevyhnutnosť

Či sa rozhodujete pre antivírus a rôzne čističe počítača až v hodine dvanástej, či o pol jednej, alebo sa k tomu dostávate v rámci prevencie, vždy je dobré mať na pamäti, že internetové svinstvo ako vírusy a trójske kone, vôbec nemusí byť vyrábané cielene práve proti vám. Jednoducho sa hrozba šíri a zneužíva počítače ktoré spája do podvodnej, či inej činnosti, prípadne sleduje a odosiela citlivé dáta ďalej. Môže mu byť jedno koho dáta. Prihlasovanie do platobných systémov, prihlasovanie platobných kariet, do herných systémov, do schránok a rôznych internetových peňaženiek, ak nevyužíva priamo váš počítač na maskovanie svojej ilegálnej činnosti. Človek si nemôže byť istý, či práve jeho počítač nie je sledovaný, alebo v ňom neprenáša skrytý program, ktorý naozaj nebude možné len tak odinštalovať, či hodiť do koša. Práve na tieto prípady a zároveň pre ochranu celého počítača, slúžia „čističe“. Tento konkrétny však nie je typickým čističom dočasných a zbytočných súborov, či drobných nečistôt. Zvláda, a pýši sa tým, zbavovať počítač aj ďalšieho neporiadku.

Spy Emergency a ovládanie

Bezplatná aplikácia funguje počas 15 dní v plnej sile. Po 15 dňoch, ale pokojne aj skôr, si môžete kúpiť celú verziu. Cenovo je výhodnejšia, než rôzne alternatívy, ale zaujímavá je aj použiteľnosť na ďalších počítačoch, keďže licencie sú k dispozícií napríklad pre tri počítače. Získate tak plnohodnotnú aplikáciu, ktorá disponuje jediným menu, v každom prípade vždy s jasnými položkami a riadkami, tlačidlami s predvídateľnou funkciou. V podstate v aplikácii nemôže byť pre pokročilého používateľa počítača nezrozumiteľné nič, jedine ak by sám bojoval proti niečomu s čím sa ešte nestretol.

Spustenie prehľadávania počítača prebieha v priebehu pár klikov a okamžite pracuje. Nie je nutné nastavovanie, keďže z princípu už samotná aplikácia vie, čo má robiť. Začína od najcitlivejších súborov systému, po ďalšie. Prehľadáva súčasne vírusy, spyware, trójske kone a všetok neporiadok, vrátane stopovacích cookies. Pre rýchlu voľbu toho, ako veľmi dôsledne chcete skontrolovať svoj počítač, slúžia hore štyri tlačidlá. Rýchle hľadanie je možné využívať na rýchlu prevenciu a občasné kontroly.

Funkcie Spy Emergency

Aplikácia je kontrolórom, akýmsi policajtom, podobne ako to čakáte od klasického antivírusu známych značiek. Ak dostanete do počítača riskantnú aplikáciu, mal by sa program spustiť sám automaticky. Svoje kontrolky spúšťa aj pri inštalácií nových programov, prípadne pri prehliadaní internetu. Najviac sa však pýši funkciou kontroly prichádzajúcej pošty, pokiaľ používate emailového klienta a poštu sťahujete do počítača. V takom prípade sa oplatí mať v počítači ochranu, keďže len za posledný mesiac sa to hemží falošnými faktúrami od neznámych odosielateľov, ktoré vás láka otvoriť už len zo zvedavosti. Avšak v PDF súbore namiesto platobných údajov obsahujú vírus. Pokiaľ má používateľ v aplikácii zapnuté automatické aktualizácie, nemusí sa v podstate starať o žiadne manuálne nahrávania nových databáz. Precízni používatelia sa môžu rozhodnúť pre plánovanie, čiže si nastaviť program na konkrétnu hodinu, kedy sa spustí a prejde celý počítač. To ocenia najmä tí, čo aplikáciu nastavujú pre niekoho menej zdatného a obozretného.

Karanténa, v prípade Spy Emergency, nazvaná ako Klietka, zachytí mallware. Udrží ho tam v nečinnosti, kým sa rozhodnete čo s ním. Ak z nejakého zvláštneho dôvodu chce užívateľ mallware zachovať, alebo ho k niečomu potrebuje, vie ho vypnúť, avšak ak už sa našiel, vo väčšine prípadov ho jednoducho používateľ zmaže. Aplikácia je dohľadateľná v ponuke štart, ale v rámci behu sa jej činnosť prejavuje aj v bežiacich aplikáciách pri hodinách v dolnom pravom rohu. Pomocou pravého tlačidla je možné urobiť rýchle nastavenia, či kontrolu okamžite vypnúť. Najširšie možnosti nastavení sa nachádzajú v časti Options – Nastavenia, ako inak, kde je možné vybrať viacero možností volieb konkrétnych štítov, ktoré majú fungovať nepretržite, nastavení spam filtra, nastavenia databáz, prípadne možnosti nastavenia štartovacej a vyhľadávacej stránky na internetových prehliadačoch. To sa hodí pre prípad, že vám niektorá drzá aplikácia prerobila tieto nastavenia a neviete si s tým rady, ako ich vrátiť späť na vaše (nastavenie hlavnej domácej stránky a nastavenie primárneho vyhľadávača). Zvláda to pre Operu, IE, či Firefox, nie však pre Chrome, kde to funguje inak.

Vyhľadávanie škodlivých vírusov a špiny

Samotné hľadanie je rýchle. Zaprataný SSD disk súbormi 120 GB pri bežnom používaní zvládol skontrolovať v priebehu jednej polhodiny a samozrejme s úspechom. Pri prvom teste objavila aplikácia niekoľko stopovacích cookies a ďalšie problémové súbory. Po skončení testu sa ozýva varovná zvučka, a výsledky vyhľadávania zobrazia aj mieru škodlivosti. Možno aj preto, aby menej skúseným neprivodil drobný neškodný cookie infarktový stav zo strachu z úniku všetkých hesiel.

Vážne nálezy majú nepochybne rovnaký tón, no aplikácia na ne upozorní aj inou farbou. Miernou nedokonalosťou je, že ak Spy Emergency nájde viacero škodlivých súborov jednej kategórie, dajú sa označiť len v rámci kategórie a nie jednotlivo. Napríklad ak chcete jeden nájdený mallware či cookies odstrániť a druhý podobný ponechať. Treba však dodať, že súčasne fungujúci antivírus AVG, ktorý v poslednom čase prekvapil samovoľnou inštaláciou Tune UP skúšobnej verzie bez akéhokoľvek vedomia, nenašiel ani jedinú z hrozieb nájdených, hoci drobných a neškodných, cez Spy Emergency.

Po detailoch dojmy zo Spy Emergency

Na okraj je dobré spomenúť, že slovenský používateľ tejto aplikácie nemôže byť stratený. Disponuje totiž kompletným manuálom v slovenčine aj s obrazovou prílohou a nachádza sa v rovnakej zložke ako aplikácia, prípadne v časti ŠTART – názov aplikácie a medzi jej súbormi. Kto si potrpí na farby, môže si zmeniť vzhľad aplikácie a farebnú škálu na jednu zo šiestich. Potešujúce je nepochybne okno s otáznikom. Ak si nie je užívateľ istý obsahom, aj napriek jeho jednoduchosti, v hornom pravom rohu je k dispozícií kontextový pomocník.

Celkovo je práca s aplikáciou veľmi priateľská a jednoduchá. Najmä je však rýchla a jasná. Aplikácia, ktorá beží, nemá náročné prvky, efekty a podobne, čo ešte viac spomaľuje celkový chod systému. Aj pomalší počítač sa tak nemusí spamätávať z každej kontroly, prípadne len z prítomnosti aplikácie v počítači. Pri plnom behu Spy Emergency stále neuvidíte v bežiacich procesoch, keďže si z pamäte berie naozaj málo. Oveľa viac z pamäte čerpá nečinná aplikácia zobrazujúca obrázky, Irfan View, čo je prekvapením. Pritom sa nič nevyčíta Irfanu, ale skôr vyzdvihuje fakt, že spustená kontrola zaťažuje počítač asi tak, ako otvorený drobný obrázok pozabudnutý niekde v pozadí.

Nespornou výhodou bude pre menej jazykovo zdatných kompletná slovenčina a pre drobné aj väčšie firmy slovenský dodávateľ. To pre prípad, že by potrebovali chrániť podnikové počítače a komunikovať s vývojárom aplikácie.

