Herpes na pere: čo to je, prečo vzniká a ako ho zmierniť

Herpes na pere je bežné vírusové ochorenie spôsobené vírusom herpes simplex typu 1 (HSV-1). Po prvotnej infekcii vírus v tele pretrváva v neaktívnom stave a môže sa opakovane aktivovať. Spúšťačmi bývajú oslabená imunita, stres, únava, horúčka, silné slnečné žiarenie, hormonálne zmeny alebo bežné prechladnutie. Typickým prejavom je najskôr svrbenie, pálenie či pnutie na pere, neskôr sa objavia drobné pľuzgieriky naplnené tekutinou, ktoré prasknú a vytvoria chrastu. Herpes na pere je nepríjemný, bolestivý a viditeľný, no u inak zdravých ľudí zvyčajne nepredstavuje vážne zdravotné riziko.
Ako sa herpes šíri a kedy je najviac nákazlivý?
Herpes sa šíri priamym kontaktom s infikovanou kožou alebo sliznicou, najčastejšie bozkom, dotykom pier, spoločnými pohármi, príborom, uterákmi či kozmetickými pomôckami na pery. Najviac nákazlivý je v štádiu pľuzgierikov a mokvajúcich ložísk, keď obsahujú vysoké množstvo vírusu. Prenos je však možný aj tesne pred ich vznikom, keď človek cíti len svrbenie alebo pálenie. Preto sa odporúča v tomto období vyhýbať sa blízkemu kontaktu, neumývať si ruky len vodou, ale dôkladne mydlom, a nedotýkať sa postihnutého miesta zbytočne často.
Rýchle domáce pomôcky na zmiernenie príznakov
Pri prvých príznakoch môžu pomôcť šetrné a bezpečné domáce opatrenia, ktoré zmiernia nepríjemné pocity a podporia hojenie. Chladenie postihnutého miesta čistým studeným obkladom môže znížiť opuch a pálenie. Suché a čisté prostredie je dôležité, pretože vlhkosť spomaľuje hojenie. Niektorým ľuďom prináša úľavu jemná aplikácia medu alebo gélu z aloe vera, ktoré majú upokojujúce vlastnosti. Používať ich treba len na neporušenú pokožku a vždy s čistými rukami. Dôležitý je aj dostatok spánku, tekutín a celkové posilnenie imunity, pretože organizmus si s vírusom poradí rýchlejšie, ak nie je oslabený.
Lieky, masti a lekárska pomoc pri herpese
Základom liečby sú antivirotické prípravky. Najčastejšie sa používajú masti alebo krémy s obsahom acykloviru alebo pencikloviru, ktoré sú voľne dostupné v lekárni. Najlepší účinok majú, ak sa začnú používať hneď pri prvých príznakoch, ešte pred vznikom pľuzgierikov. Pri častých, rozsiahlych alebo veľmi bolestivých výsevoch môže lekár predpísať antivirotiká vo forme tabliet. Herpes na pere zvyčajne rieši všeobecný lekár alebo dermatológ. Lekársku pomoc je vhodné vyhľadať aj vtedy, ak sa herpes nehojí, opakuje sa veľmi často, objaví sa u malých detí alebo u ľudí s oslabenou imunitou.