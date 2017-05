Recenzia knihy: Pekne spinkaj, bábika je napínavou detektívkou - ZN.SK

V dnešných dňoch uzrela svetlo sveta detektívka od známeho autora M.J. Arlidgeho, ktorý sa okrem písania kníh podieľal na tvorbe obľúbených seriálov ako je napríklad Torn. Kniha Pekne spinkaj, bábika je detektívkou zo série o vyšetrovateľke Helen Grace, ktorú už pozná množstvo čitateľov vo viacerých krajinách. Helen rieši znova ďalší závažný prípad. Po dievčati s príbehom z lesa v knihe Jeden musí z kola von, cez nájdenie zohaveného muža v diele Na koho to slovo padne, musí tentokrát vyriešiť prípad Ruby, nezvestného dievčaťa.

Únos alebo tu ťa nikto hľadať nebude

Po búrlivej noci sa Ruby prebudí na veľmi čudnom mieste – je zavretá v studenej, tmavej pivnici. Sama. Nemá ani potuchy, ako sa tam dostala. Pomaly sa jej zmocňuje panika, a to všetko je len začiatok jej desivej nočnej mory. Vtom ticho preruší nejaký hluk, kroky, únosca sa blíži a vzápätí jej pokojným hlasom hovorí, že po nej nikto nebude pátrať, že ju už nikto nebude potrebovať. Iba on.

Približne v rovnakom čase nájdu na odľahlej pláži pochované telo inej mladej ženy. Bola mŕtva celé roky, no nikto na polícii nenahlásil jej nezvestnosť. A prečo by to aj robil, keď svojej rodine celý čas posielala o sebe správy a tweety.

Prípadu sa ujíma inšpektorka Helen Graceová, ktorá je presvedčená, že jej protivníkom nie je nijaký amatér. Inštinkt jej hovorí, že to nie je jediný prípad, ale dočinenia bude mať so sériovým vrahom, navyše inteligentným, vynachádzavým, a čo je najhoršie, veľmi trpezlivým. No kým sa ona snaží pochopiť motív jeho konania, čas sa neúprosne kráti pre obeť, ktorá je možno ešte nažive.

Kto vyhrá tieto kruté preteky s časom?

Už pri čítaní prvých strán je jasné, že pôjde o príbeh s poriadne napínavým dejom. Preflámovaná noc s množstvom alkoholu a Ruby sa nezobudí vo svojej posteli. Tuší, že niečo nie je v poriadku. Nevie kde je a dokonca nemá pri sebe svoj inhalátor. Čitateľ sa dokáže vcítiť do jej pocitu beznádeje. Na druhej strane záhadný únosca. Žijúci vo svojej predstave a nie veľmi reálnom svete. Dej knihy čitateľa povbudzuje k tomu, aby čitať neprestal. Každá kapitola začína rozprávaním z dňa inej postavy. Všetci riešia v podstate to isté – prípad únosu, ale každý je v inej pozícii. Okrem Ruby a únoscu je tu aj spomínaná a známa vyšetrovateľka southamptonskej polície Helen Graceová a jej kolegovia. Okrem prípadu rieši Helen súkromné, či pracovné vzťahy. V prípade Ruby odhalí stále nové skutočnosti, ktoré dej ešte viac zamotajú. Do poslednej chvíle sa však netuší, kto za všetkými zločinmi stojí.

Čitateľ zistí, že všetky kapitoly, čiže situácie postáv sa postupne pospájajú, všetko do seba zapadne a vytvoria dokonalý celok.