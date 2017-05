Rihanna - život speváčky, tvorba, fakty aj zaujímavosti - ZN.SK

Kráska z Barbadosu, ktorá vyvolala záujem o tieto ostrovy viac, ako ktorákoľvek miestna osobnosť. Rihanna je krásna, uletená, jedna z najsledovanejších a najúspešnejších umelkýň súčasnej doby.

Rihanna, source: oficial facebook

Rihanna a jej život

Robyn Rihanna Fentyvšetkým známa ako Rihanna sa narodila 20. Februára 1988 v Saint Michael (Barbados). Rihanna je svetoznáma barbadoská speváčka a textárka. Narodila sa síce v Saint Michael, ale vyrastala v Bridgetown. Do hudobného priemyslu vstúpila po prvý krát v roku 2003, keď nahrala demonahrávky pod dozorom hudobného producenta Evana Rogersa.

Keď prešla konkurzom rappera Jay-Z, podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Def Jam Recording. Jej prvé dva štúdiové albumy Music of the Sun (2005) a A Girl like Me (2006) sa dostali do top 10 rebríčku Billboard 200. Vďaka jej tretiemu štúdiovému albumu s názvom Good Girl Gone Bad (2007) a najmä singlu “Umbrella” sa zaradila medzi najlepšie speváčky planéty.

RIAA (Recording Industry Association of America) ocenila 5 Rihanniných albumov platinovými platňami a taktiež získala Grammy Awards za album Unapologetic (2012).

Tvorba a úspechy

Z albumu Good Girl Gone Bad vyšlo 8 singlov. Po mega úspešnom hite Umbrella prišli single Shut Up and Drive a Don’t Stop the Music. Neskôr vydala singel Hate That I Love You, na ktorom spolupracovala s Ne-Yom. S Justinom Timberlakom zasa naspievala pieseň Rehab. Album získa zlatú a platinovú platňu od United World Albums Chart.

17. júna 2008 vydala znovu vydala svoj tretí album pod názvom Good Girl Gone Bad: Reloaded, na ktorom sa nachádzajú hity Take a Bow, If I Never See Your Face Again a Disturbia. Rihanna má v Billboard Hot 100 už spolu päť skladieb, z toho štyri ako sólo speváčka (SOS, Umbrella, Take a Bow a Disturbia) a Live Your Life, na ktorej spolupracovala s T.I. Spolu s Beyonce sú jediné sólo speváčky na svete v tejto dekáde, ktoré mali najviac svojich songov na prvom mieste.

Len v USA sa predalo viac ako 2 milióny kusov albumu Good Girl Gone Bad a získala tak dve platinové platne od RIAA. Tento album je zatiaľ jej najúspešnejší. Na začiatku roka 2009 začala pracovať na svojom štvrtom štúdiovom albume s názvom Rated R. Album sa umiestnil v Billboard 200 Chart na štvrtom mieste. Z albumu vyšlo šesť videoklipov. Najväčší celosvetový úspech zožala pieseň Rude Boy.

Cez leto 2010 spojila sily s Eminemom a vytvorili úspešný hit s názvom Love the Way You Lie. Vo Veľkej Británii sa stala táto pieseň najpredávanejšou. V novembri 2010 Rihanna vydala svoj piaty štúdiový album s názvom Loud z ktorého vyšlo šesť videoklipov Only Girl (In the World), What’s My Name?, S&M, Man Down, California King Bed, Cheers (Drink To That).

O rok neskôr vydala svoj šiesty štúdiový album pod názvom Talk That Talk. Album sa umiestnil v rebríčku Billboard 200 na treťom mieste a predaných bolo 198 000 kópií. Prvým singlom z albumu bolo We Found Love. Ďalšími singlami boli You Da One, Talk That Talk (ft. Jay-Z), Where You’ve Been a Cockiness (Love it). V novembri 2012 vydala svoj siedmy štúdiový album Unapologetic z ktorého vydala klipy Diamonds a Stay. V októbri 2013 opäť spojila sily s Eminemom a naspievali pieseň The Monster.

Súčasný život Rihanny



V roku 2014 začala pracovať na svojom v poradí ôsmom štúdiovom albume. V máji skončila spoluprácu s Def Jam, aby mohla pracovať s Rocom Nationom. Rok po vydaní albumu zverejnila singel FourFiveSeconds na ktorom spolupracovala s Kenye Westom a Paulom McCartneym. Následne vydala ešte dva single Bitch Better Have my Money a American Oxygen.

V marci 2015 vydala koncepčný album, ktorý bol založený na 3D animovanom filme Home a spolupracovala na ňom s Jimom Parsonsom, Steve Martinom a Jennifer Lopez. Prvou piesňou z albumu bola Towards the Sun.

28. januára 2016 vyšiel jej ôsmy album pod názvom Anti. Album sa dostal na prvú priečku Billboard 200. Z albumu vyšli single Work, Needed Me, Love on the Brain. 28. júna 2016 Rihanna naspievala titulnú pieseň k filmu Star Trek Beyond. O dva mesiace neskôr vyhrala ocenenie MTV Video Vanguard na MTV Video Music Awards 2016. Vo februári 2017 si opäť zahrala v Bates Motel ako Marion Crane. V minulosti si už zahrala v niekoľkých filmoch, napríklad vojačku v sci-fi Battleship.

Pripravila Katarína