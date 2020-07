Recenzia: Nedotknutí, komédia, ktorej napriek téme nechýba ľudskosť

Nedotknutí je film o troch mužoch, hendikepovaných panicoch, ktorí sa rozhodnú prísť o panenstvo. Už toto znie ako začiatok dobrej komédie. So zdravotným postihnutím to majú so ženami ťažšie. Keď sa dozvedia o nevestinci v Montreale, ktorého slogan je „Come as you are“ čiže príď taký aký si, cieľ je jasný. Scotty, ktorý môže hýbať viac-menej iba hlavou; Matt, ktorý je uväznený na vozíku a Mo so silným zrakovým postihnutím nie sú obyčajná trojka na road trip. Navyše potrebujú niekoho, kto ich odvezie a bude sa o nich starať. Tu prichádza na scénu černoška Sam.

Aby to nebolo také jednoduché, ich starostliví rodičia ich nechcú pustiť, aj napriek tomu, že chlapci sú už dávno dospelí. A tak sa z organizovaného výletu stane útek. Dobrodružstvo, na ktoré nikto len tak nezabudne. Poloslepý Mo si zašoféruje, Scott na vozíku vyhrá bitku v bare a Matt zbalí kočku.

Dráma nastane až keď ich na polceste vypátrajú rodičia a dozvedia sa, aký je vlastne cieľ ich cesty. Povedzme to tak, že im to otvorilo oči rovnako ako nám už na začiatku filmu – veď aj oni majú svoje potreby. A to že tou potrebou je práve nevestinec, nad tým určite dokážeme prižmúriť oči.

Veľmi ľudský film

Nedotknutí je film, pri ktorom sa dá veľmi dobre zasmiať. Nechýba však ani trochu tej lásky, vyhrotené situácie a dráma. Pri pár scénach budete potrebovať dokonca aj vreckovky na plač. Čo je však podstatné je to, že toto dielo je predovšetkým ľudské. Nevidíme Hollywoodske hviezdy s dokonalými krivkami, ktoré sa zázračne zamilujú; nie sú prítomné špeciálne efekty a ani nereálne situácie. Naopak film nám ukazuje mnohé veci, na ktoré sme doteraz ani nepomysleli. Áno, aj fyzicky postihnutí chcú mať sex, chcú sa zamilovať, chcú byť slobodní. A „dotknutí“.

Pripravila Adriana