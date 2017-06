Finálna 9. séria seriálu Búrlivé víno odštartovala. Čo prinesie? - ZN.SK

Pôvodný slovenský seriál Búrlivé víno sľubuje finálnu sériu, ktorá má priniesť rozuzlenie všetkých osudov jednotlivých postáv. Prvý diel novej série odvysielala televízia Markíza 19. júna a zároveň nasadila aj reprízy menej úspešného, podľa môjho názoru príšerného seriálu Atletiko Cvernofka. Búrlivé víno už pred niekoľkými rokmi hneď 1. januára oslovilo vinárov, hoci postupne sa objavovalo viacero vinárskych prešľapov, ale aj vytriezvenie, keď už nešlo ani tak o seriál z vinárskeho, ako skôr z mafiánskeho a nemocničného prostredia.

Deviata séria začala svadbou

Kramer (Vlado Kobielski) mieri do politiky. No oveľa skôr sa s ním divák mohol stretnúť v pozícii novomanžela, keď si zobral Dianu Klasovú (Petra Vajdová). Práve svadbou začína deviata séria, na ktorej sa stretáva veľká časť Búrlivého vína, dokonca aj ľudia, ktorý vám ako divákom vôbec na takúto svadbu ako hostia nesedia. Laura sa ožerie, ako sa v podstate na svadbách bežne mládež ožiera, ale seriál uberajúci sa vlnou férovej a usporiadanej rodiny niečo také považuje za problém. Zdá sa, že viacero vzťahov sa dalo do poriadku… hoci je to samozrejme rovnako ako zápletka, tak aj vyriešenie vecou len napísaného scenára.

Rozner (Matin Mňahončák) hrá ešte väčšieho nepríjemného kreténa, ktorý akousi podivnou tvrdohlavosťou ničí všetko, ba dokonca založil aj dom svojej rodiny. Z úzych ho možno dostane návrh, ktorý dá v závere prvého dielu mladému Dolinskému na už predtým odmietnutú spoluprácu. Keďže ide o deviatu sériu, ktorú opakovane televízia nazýva finálnou, je už dnes jasné, že sa môžeme tešiť na definitívne ukončenie celej seriálovej zábavy. Každá séria priniesla nejakého zloducha a ani tu nebude očividne jeden chýbať, minimálne v podobe podivného Olivera, ktorému scenáristi napísali zatiaľ veľmi podivný a nenápadný úvod. Za zlú stranu sa nepochybne prejaví aj mladý Fiala, ktorý znechutený chudobou a smolou na všetky fronty bude kuť nejaké plány. Je to viac ako len možné.

Keďže bez patričnej dramatizácie by však bol úvod do deviatej série obyčajný a slabý, musel dej obohatiť problém mladého Martina Roznera, lekára v detskej nemocnici, ktorý musí čeliť náhlym problémom so zlou diagnostikou dieťaťa. V posledných sekundách dielu, ako to býva pred záverečnými titulkami zvykom, sa divák dozvie, že dieťa zomrelo a v ukážkach vidíme zrútenú matku, ktorá sa Rozerovi vyhráža. Opäť teda napätie, príliš veľa udalostí na jednu malú vinársku dedinku a príliš veľa pestrých detailov v neobyčajnej rodine, ktorá neustále musí čeliť problémom vo vzťahoch, rodinách, alebo sa opakovane musia strachovať o vinohrad s rôznymi pozemkami. Katastrálny úrad mal vo Vínnom poriadne perné obdobie a čo my vieme, možno to neskončilo a bude to pokračovať.

Búrlivé víno dá nepochybne do poriadku vzťahy

Keďže nejde od začiatku o veľmi pomstychtivý seriál a všetci vieme, že sa nakoniec oba rody Dolinský aj Rozner znova spoja v pokoji a mieri, môžeme čakať, že sa viacero rodín upokojí, príde nejaká tá svadba a všetko sa skončí v pohode. Len stále pôsobí zarážajúco úvodná zvučka s Nelou Pociskovou a sem tam niekde staré zabudnuté logo, keď nie je ústrednou postavou posledných sérií. Avšak vôbec sa nebudeme čudovať, keď sa v poslednom diely údajne finálnej série objaví postava mentálne narušenej, alebo len nespokojnej Niny… ale to už je len fantazírovanie. Dovidenia pri poslednom diely seriálu. Niekedy naozaj stačí pozrieť prvý a posledný. Je to celkom dobrá zábava.