Stranger Things: finále 5. série prinieslo veľkolepý záver s otáznikom

Tento článok môže prezrádzať detaily z deja piatej série. Preto nepokračujte v čítaní, ak sa nechcete obrať o detaily, alebo divácky zážitok.
Piata séria Stranger Things bola mimoriadne očakávaná a poznamenala aj viaceré prebdené noci niekoľkých generácií. Najmä ak ste trvali na tom, že budete súčasťou celosvetovej premiéry. Tá bola vždy prispôsobená dosiahnutím dátumu premiéry na celom území USA. Na Havaji si tak vychutnali Stranger Things o 14:00, kým Los Angeles 17:00 a New York 20:00, zatiaľ čo u nás sme si vždy premiérový deň mohli vychutnať o deň neskôr po polnoci, pričom pre posun časových zón pre guľatú zemeguľu (nie, žiadnu plochú Zem) stále súčasne s USA. Tak tomu bolo celkom 3x. Pred Vianocami, krátko po nich a nakoniec v posledný deň roku, pričom pre nás to znamenalo vydržať po Silvestri prvé dve hodiny pri delobuchoch a prípitkoch. Stranger Things sa však stal aj nástrojom, pri ktorom nebolo nutné kávu, pretože adrenalín sa postaral o zvyšok. Viac ako dvojhodinový posledný diel priniesol záver, o ktorom sa už dlho hovorí, že bude definitívnym. Vieme, prečo to tvorcovia povedali. Ich zámer bolo priniesť záver, ktorý bude nezabudnuteľným mindf***kom.
Stranger Things 5. séria priniesla
ST5 nám priniesol usporiadanie niektorých vzťahov, Joyce a Hopper nie sú jediní, ktorí ako pár budú mať v sebe jasno. Síce netušíme, či jedna zo žiadostí o ruku bude naplnená, ak v závere sú obe postavy s rozdielnymi plánmi, no tou hlavou otázkou, s ktorou vstupovali diváci na celom svete do seriálu teraz bola „Kto zomrie?“. Youtuberi sa predháňali v hypotézach a návštevnosť takých videí rástla, počet komentárov tiež. Prichádza vysvetlenie Upside Down, ktoré nefunguje tak, ako sme si doteraz mysleli. A prečo vlastne? Mysleli sme si to preto, že o tom len hypoteticky uvažovali deti a dávalo to ako takú logiku.
Nové vysvetlenie však prinesie aj presnejšie pochopenie toho, čo sa vlastne stalo a ako mala El reálny podiel na tom, čo sa stalo s postavou Vecny – Henryho a čo stálo naozaj za jeho prerodom. Trochu je nešťastím, že samotné pochopenie toho, kto bol doktor Brenner, kto jeho otec, čo je to za kameň, ktorý splynie s Henrym ako dieťaťom v opustenej bani a čo sa udeje dávno pred udalosťami po narodení malej Jane, si musí človek googliť a vypočuť od zahraničných youtuberov a nezískali sme jasnejšie odpovede už v seriáli. Ale aj to je predsa len súčasť umenia. Umenie, ktoré vidieť v 5 sériách je určené nadšencom sci-fi, Kingoviek, ako aj fanúšikom Stranger Things. Nie je určené vlažnému nadšencovi filmov a seriálov. Ak milujete náročné deje, ultra-tajomno a napätie s akciou v atmosfére 80-tych rokov nerdov, starých symbolov pop-kultúry… a zároveň ste podľahli Stranger Things, dostanete riadnu dávku svojho. Tí ostatní si pravdepodobne nájdu dôvod, prečo krútiť hlavou.
Svet v detailoch
Hrdinovia nie sú bezchybný, nie vždy sa niečo vydarí a aj plány môžu zlyhať. Zlyhať môže aj samotná predstava o tom, ako funguje Upside Down. Alebo že Henry je obeťou, ktorú sa podarí získať na svoju stranu. Zlyháva aj istota toho, kam Henry dokáže a nedokáže vstúpiť. Avšak aj v tomto bode existuje zaujímavý detail. Henry sa totiž bojí vstupovať na miesto, z ktorého má strach. V tomto mieste nachádza útočisko Max a neskôr Holly s ďalšími deťmi. Po celý čas sa Henry miesta bojí, pretože mu pripomína jeho prerod a stratu niečoho cenného. Možno ľudskosti a nevinnosti, pretože nič už nebolo také ako predtým, než sa do tých miest vydal. Pritom v závere mal možnosť priznať podiel toho cudzieho a seba samého. Jeho strach z jaskyne mohol byť skutočný, rovnako ako strach zo seba a toho, čo sa stalo v opustenej bani.
Joice zostáva naďalej mamou. Sama však pochopí, že sa vo Willovi nachádza viac. Pošle ho síce po sveter cez chladný večer, ale zároveň sa v nej bije mimo rodiča aj pocit hrdosti, čo Will dokáže a že má moc niečo zmeniť. Joice zažila od prvej série množstvo stresu a práve v závere za to všetko je to ona, čo drží sekeru a neváha ju použiť. Už len pre samotný pocit dostatočnej satisfakcie.
Opäť uvidíme nevedomosť mesta, nenávisť a prevládanie dezinformácií. V USA v čase popularity Dungeons and Dragons naozaj existovali teórie ľudí o tom, že ide o prejav satanizmu. „Dédéčko“, populárna stolová hra a kto ju hrá, je satanista. Zlosť v dezinformovaných ľuďoch, ktorá v tej dobe naozaj existovala, sa objavuje aj tu. Okrem toho vidíme mnoho obalov, log a symbolov konkrétnych rokov a obdobia do roku 1989. Mnoho detailov, ktoré potešia predovšetkým takzvaných nerdov. Pochopiteľne, máme tu neustále pašovanie rôzneho materiálu cez vojenské hliadky, od Gatorade, šperku, po nálože C4 a nezaujíma nás, kto je sponzorom a zdrojom. V pozadí sa dejú veci, ktorým nerozumieme a ani nepotrebujeme rozumieť. Príbeh je fikciou, má priniesť napätie, zážitky a to sa tiež slušne darí. Aj keď záleží, ako veľmi si vás séria Stranger Things udržala do tejto chvíle.
Jasné, že sú niektoré detaily nejasné. Tak ako je to už v seriáloch a filmoch bežné, že nevidíme do každej jednej minúty. Dokonca nám možno budú chýbať momenty z putovania, z ciest, ale tvorcovia nevytvárali minúty navyše. Pre tých, čo vstávali ráno do práce, možno aj dobre…
Záver… nuž, záver bol cieľ
Kto všetko zomrie? Pre niektorých to bola hlavná otázka viac ako to, kto sa s kým dá dokopy, alebo či to samotný Hawkins prežije. Nakoniec je mimoriadne ťažké zhodnotiť, či aj jedna z kľúčových ústredných, respektíve tá najústrednejšia postava zomrie alebo nie. Autori si dali záležať, aby sme videli jedno, ale v detailoch vnímali možno aj to druhé.
Ak totiž divákovi príde zvláštny súboj, pri ktorom má 008 Kali prísť o život… najmä tak náhle pri odklonenom výstrele, ktorý nesmeroval na ňu, začne mu možno niečo nedávať zmysel. Možno si dokonca mnohí toto miesto pretočia a pozrú opäť. Teória s ktorou prichádza Mike neskôr totiž prinesie na tieto situácie v poslednej epizóde pohľad, ktorý viac menej dopĺňa a vysvetľuje neistotu. Kali (číslo 008) je nám známa z minulosti ako dievča s mimoriadnou schopnosťou vstupovať do mysle a ovplyvňovať rozhodovanie medzi tým, čo vidíme a čo naozaj v okolí je. Svoje schopnosti využila zdanlivo menej, než by bolo hodné. Alebo sme si to len mali myslieť…
Hopperov návrat k dievčatám, kde Kali leží mŕtva, pôsobí, akoby tam niečo chýbalo. Nakoniec spôsob, akým El zmizne všetkým z dohľadu, dokonca priamo zúrivému vojsku, zneistí. Niečo nedáva zmysel. Možno dokonca zneistí rýchlosť s akou sa El ocitne späť v bráne, bez zadýchania a v úplnom pokoji. Teória, že El nikdy do nákladiaku s ostatnými deťmi nenastúpila, alebo nastúpila, ale úspešne unikla a postava v bráne bola dielom Kali, si zaslúži potlesk tvorcom. My síce vidíme v rámci Mikeovej teórie záber, v ktorom El prichádza na Islande k miestu s troma vodopádmi, no pokojne to môže byť zámer tvorcov. Záber nemusí byť súčasťou Mikeovej teórie, ale zámerný pohľad na to, čo sa s ňou stalo. Skôr sa ale prikláňame k tomu, že význam Kali sme mali možnosť vidieť práve v tej bráne, čistej tvári pod nosom po spojení s Mikeom a v logike chrániť seba a ostatných pred záujmom armády.
Alebo hlavná postava naozaj zomrela. To bol presne zámer tvorcov. Bolo to cieľom hodným celého Stranger Things. Kto čítal Kingovky a miluje tieto roky, časy, tvorcov a myšlienkove pochody Dufferovcov, prijme jedno, alebo druhé rovnako. Posledná scéna finále nech zostane milým odkazom na odovzdávanie štafety ďalšej generácii. Milé.