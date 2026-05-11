Záverečná séria seriálu Medveď a premiéra 26. júna na Disney+

Piata a tiež záverečná séria kritikmi uznávaného a cenami Emmy® ovenčeného seriálu Medveď z produkcie FX, bude mať premiéru v piatok 26. júna exkluzívne na Disney+. Všetkých osem častí bude dostupných v deň premiéry.
Medveď a špeciál Gary
Zverejnenie dátumu premiéry prichádza po nedávnom prekvapení, kedy na platforme pribudla nová časť s názvom Gary. Ide o retrospektívny špeciál, na ktorom sa scenáristicky podieľal Ebon Moss-Bachrach a v ktorom si po boku Jona Bernthala aj zahral. Príbeh sleduje Richieho (Ebon Moss-Bachrach) a Mikeyho (Jon Bernthal) na pracovnej ceste v meste Gary v Indiane.
Piata a zároveň posledná séria, ktorá štartuje 26. júna, nadväzuje na udalosti rána po tom, čo Sydney (Ayo Edebiri), Richie a Natalie „Sugar“ (Abby Elliottová) zistia, že Carmy (Jeremy Allen White) odišiel z gastro priemyslu a reštauráciu nechal im. Bez peňazí, pod hrozbou predaja a uprostred prívalovej búrky sa noví partneri musia spojiť so zvyškom tímu, aby zvládli poslednú zmenu v nádeji, že konečne získajú michelinskú hviezdu. Nakoniec zisťujú, že to, čo robí reštauráciu „dokonalou“, možno nie je jedlo, ale ľudia.
Obsadenie
V seriáli ďalej hrajú Lionel Boyce, Liza Colón-Zayasová a Matty Matheson. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter a Jamie Lee Curtisová.
Seriál Medveď od FX vytvoril Christopher Storer, ktorý pôsobí ako výkonný producent spolu s Joshom Seniorom, Cooperom Wehdeom, Tysonom Bidnerom, Mattym Mathesonom, Hiro Muraiom a Rene Gubeom. Courtney Storerová pôsobí ako spoluvýkonná a kulinárska producentka. Seriál produkuje spoločnosť FX Productions.