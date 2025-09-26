13.1 C
Prichádza nie obyčajná NEVESTA!: návrat Frankensteina, lásky aj rebélie

Pripravil ZN.SK

Je späť a je desivejšia než kedykoľvek predtým! Nevesta Frankensteina ožíva v novom filme, ktorý spája temnú romantiku s hororovou jazdou plnou vášne a krvi. Diváci sa môžu pripraviť na príbeh, ktorý rozprúdi nielen emócie, ale aj poriadny strach.

Jessie Buckley and Christian Bale, in BRIDE!, v slovenskom preklade NEVESTA!, Warner Bros
Jessie Buckley and Christian Bale, in BRIDE!, v slovenskom preklade NEVESTA!, Warner Bros

NEVESTA!

Prvý trailer k dlho očakávanému hororovému filmu NEVESTA! v réžii oscarovej nominantky Maggie Gyllenhaal je tu! V hlavnej úlohe snímky sa predstaví Jessie Buckley ako samotná Nevesta a Christian Bale ako Frankensteinovo monštrum.

Príbeh zasadený do Chicaga 30. rokov minulého storočia prináša novú, odvážnu a emocionálne silnú víziu jednej z najslávnejších filmových legiend. Osamelý Frankenstein prichádza do Chicaga, aby požiadal o pomoc doktora Euphronia pri stvorení svojej spoločníčky. Spoločne oživia zavraždenú mladú ženu, a tak sa zrodí Nevesta. Je však oveľa viac, než ktokoľvek z nich očakával. Jej existencia rozprúdi nebezpečný románik, upúta pozornosť polície a rozpúta radikálne spoločenské hnutie.

Jessie Buckley and Christian Bale, in BRIDE!, v slovenskom preklade NEVESTA!, Warner Bros
Jessie Buckley and Christian Bale, in BRIDE!, v slovenskom preklade NEVESTA!, Warner Bros

Film je inšpirovaný klasickým dielom Jamesa Whalea Nevesta Frankensteina a prelomovým románom Mary Shelley Frankenstein z roku 1818.

Hviezdy pred aj za kamerou

Popri Buckley a Baleovi sa vo filme objavia aj Penélope Cruz ako Myrna, ďalej Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough a Jake Gyllenhaal.

Režisérka Gyllenhaal už v apríli 2024 odhalila prvé zábery z filmu, vrátane kamerových testov, kde sa Bale predstavil v plnej Frankensteinovej maskáde. Na filme pracoval špičkový tvorivý tím ako kameraman Lawrence Sher (Joker), kostýmová výtvarníčka a trojnásobná držiteľka Oscara Sandy Powell (Popoluška) a scenografka Karen Murphy (Elvis). Film je druhým režijným počinom Maggie Gyllenhaal po jej oceňovanom debute Stratená dcéra z roku 2021, ktorý získal tri nominácie na Oscara a v ktorom si zahrali aj Jessie Buckley a Peter Sarsgaard.

Film sľubuje nielen desivý hororový zážitok, ale aj silný príbeh o láske, identite a vzbure, ktorý si podmaní divákov na celom svete. V distribúcii Continental film prichádza NEVESTA! do slovenských kín už od 5.marca 2026.

ZN.SK
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

