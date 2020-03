Hodinová veža v meste Graz je atrakcia. Má opačne ručičky

Hodinová veža v rakúskom meste Graz je jednou z najznámejších atrakcií mesta. Nie typická, skôr nízka veža Grazer Uhrturm vysoká len 28 metrov, má ciferník na každej zo štyroch stien. Veža je súčasťou miestneho hradu Schlossberg a ako jedna z mála jeho častí nebola poznačená vojenským ťažením Napoleona. Tak, aby bol vidieť z rôznych miest mesta. Vo svete sú slávne tieto hodiny pre prehodené ručičky. Aspoň to sa môže zdať pri prvom pohľade na vežu, ktorej hodinová ručička je veľká a minútová malá. Prečo to majú v Grazi opačne?

Opačne, pretože ich inštalovali v opačnom poradí…

Hodiny pochádzajúce z 18. storočia si pôvodne vystačili s jedinou ručičkou. Na to bol aj postavený mechanizmus. Pohyboval po ciferníku na všetkých štyroch stranách veže len jedinou ručičkou a miestni boli zvyknutí, že vidia jednu hodinu. Lenže náročnosť ľudí sa stupňovala a časom naozaj pribudla aj ručička druhá. Lenže tej druhej už nemohli dať väčšiu dĺžku, nebol na ňu priestor a technicky by si to žiadalo úpravu ručičky. Rozhodli sa preto jednoducho informovať mesto, že oni to budú mať inak a zostalo tomu tak dodnes.

Nepripravení turisti sa tak môžu čudovať, no je to tak. Hodinová je väčšia ako tá minútová. Na fotografii je detail ručičiek.

Zaujímavosť:

Vo vnútri veže sa nachádzajú tri historické zvony. Jeden z nich má vročenie 1385 a dodnes zvoní o celej hodine. V minulosti slúžil na oznamovanie popráv a na ďalšie dôležité udalosti.