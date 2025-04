Krysa Ronin v Kambodži našla rekordný počet mín a zachraňuje ďalej

V Kambodži bol prekonaný rekord v počte objavených nášľapných mín jednou krysou. Vyhľadávač mín menom Ronin, patriaci k druhu krysa obrovská (Cricetomys gambianus), odhalil 109 mín a 15 ďalších kusov nevybuchnutej munície. Tým sa stal najúspešnejším svojho druhu v dejinách tejto neobyčajnej formy odmínovania.

Ronin pracuje v oblasti od roku 2021 a jeho výnimočný výkon potvrdila aj organizácia Guinness World Records. Predošlý rekord držala známa krysa Magawa, ktorá v minulosti našla 71 mín a získala medailu za hrdinstvo. Ronin má len päť rokov, takže jeho „kariéra“ ešte zďaleka nekončí – podľa organizácie má pred sebou minimálne ďalšie dva roky práce.

„Nejde len o rekordy, ale o búranie predsudkov. Ronin dokazuje, že spolupráca ľudí a zvierat môže zachraňovať životy a meniť budúcnosť,“ vyhlásil Adam Millward z Guinnessových rekordov.

Hrdinské krysy – HeroRATs

Ronin je súčasťou projektu HeroRATs, ktorý vedie nezisková organizácia APOPO so sídlom v Tanzánii. Táto organizácia sa už viac než 25 rokov venuje výcviku krýs na detekciu mín aj tuberkulózy. V súčasnosti má APOPO vo výcviku viac než 100 „krysích rekrutov“.



Krysy obrovské sú ideálnymi pomocníkmi – sú ľahké, takže neodpália mínu, ale zároveň dosť inteligentné a učenlivé, aby sa dali trénovať. Dokážu počas pol hodiny prehľadať plochu veľkosti tenisového kurtu, čo by človeku s detektorom trvalo približne štyri dni. Výcvik jednej krysy trvá približne 12 mesiacov a začína sa už od ich ranného veku. Odmenou za úspešné nájdenie vzorky výbušniny je zvyčajne banán či iný maškrtný kúsok.

Po ukončení služby sa krysy dostávajú do dôchodcovského veku. Aj tak tomu možno v ich prípade hovoriť, ak sú zmysly a pohyb slabšie. Krysám je dopriaty život v pohodlí s dostatkom potravy. Kariéra s dôchodkom, o ktorom iné krysy môžu len snívať. Celý systém nám pritom dokazuje aj to, že krysy by mohli mať oveľa širšie využitie, ak by človek ich prednosti dokázal využiť aj inde.

APOPO: Misia, ktorá zachraňuje životy

Od svojho vzniku APOPO odhalila a pomohla zneškodniť viac ako 169 000 nášľapných mín a výbušných zariadení, z toho vyše 52 000 v samotnej Kambodži. Organizácia pôsobí aj v iných post-konfliktných oblastiach, ako sú Ukrajina, Južný Sudán, Mozambik, Turecko, Azerbajdžan, Vietnam, Thajsko, Laos, Angola či Azerbajdžan.

Príbehy ako ten Roninov ukazujú, že aj netradičné metódy môžu byť mimoriadne účinné. Malý hlodavec, ktorý by vo voľnej prírode vzbudzoval strach či znechutenie, sa stal symbolom nádeje a dôkazom toho, že aj tí najmenší môžu zachraňovať životy.

Kambodža: krajina poznačená minulosťou

Kambodža patrí k najviac zamínovaným krajinám na svete. Napriek časovému odstupu sa v nej nachádza v prírodnom neprístupnom teréne stále veľké množstvo stále nebezpečnej munície. Počas 20-ročnej občianskej vojny a vlády Červených Kmérov (1975 – 1979) bola krajina masívne zamínovaná, najmä pozdĺž hraníc s Thajskom. Následné konflikty, vrátane vietnamskej invázie a bojov s ozbrojenými skupinami, za sebou zanechali milióny nevybuchnutých mín a výbušnín. Tie dodnes ohrozujú bežných obyvateľov, najmä roľníkov a deti.

Podľa odhadov OSN z rokov 2010–2020 je v Kambodži stále viac ako 4 až 6 miliónov nevybuchnutých výbušnín. Tieto zvyšky vojny ročne spôsobujú stovky zranení a desiatky úmrtí. Zasahujú do životov roľníkov, predstavujú nebezpečenstvo pre drevorubačov a všetky generácie populácie. Preto sú iniciatívy ako tá, ktorú vedie organizácia APOPO, kľúčové pre znižovanie počtu nástrah a záchrany ľudí. Jedným z riešení je práve využitie cvičených krýs. Zviera, ktoré by inak spoločnosť mohla odsudzovať, ak nepochopí, aký významný prínos môže predstavovať jej citlivá zmyslová výzbroj.

Organizáciu je možné podporiť aj priamo na jej stránkach: https://apopo.org/support-us/donate/







