Prečo existujú miesta, kde kompas nefunguje správne

Kompas je tak jednoduchý a dostupný nástroj a pritom môže znamenať rozdiel medzi prežitím a smrťou, nájdením správnej cesty, alebo padnutiu do zajatia. Od nepamäti má úlohu viesť správnym smerom. Najmä ak vieme, ktorý je ten správny a cielený. Človek ho používa už stáročia. Jeho princíp je jednoduchý – magnetická ihla sa zarovná podľa magnetického poľa Zeme a ukazuje smer sever – juh. Napriek tomu existujú miesta, kde kompas zrazu „blúdi“, ukazuje nepresne alebo sa správa nestabilne. Nejde o záhadu v zmysle nevysvetliteľného javu, ale o kombináciu fyzikálnych vplyvov, ktoré dokážu lokálne narušiť magnetické pole. Za predpokladu, že nie ste pri silných reprákoch, v nahrávacom štúdiu, v technologickom laboratóriu, alebo vo vesmíre, existuje niekoľko prípadov, kde bude kompas zlyhávať.
Magnetické pole Zeme nie je dokonalé
Zemské magnetické pole nevzniká na povrchu, ale hlboko v jadre planéty, kde sa pohybuje roztavené železo. Tento dynamický proces spôsobuje, že magnetické pole nie je úplne rovnomerné ani stabilné. Magnetický sever sa dokonca v priebehu rokov posúva a jeho poloha sa nezhoduje s geografickým severom. Magnetický pól nie je presne tam kde zemský pól.
Aj preto existuje jav nazývaný magnetická deklinácia, teda odchýlka medzi smerom, ktorý ukazuje kompas, a skutočným severom. Táto odchýlka sa líši podľa miesta na Zemi a musí sa zohľadňovať napríklad pri navigácii alebo mapovaní. Okrem toho sú na planéte oblasti, kde sú magnetické siločiare prirodzene narušené. Kompas tam síce funguje, ale jeho presnosť je nižšia a ihla môže reagovať citlivejšie na ďalšie vplyvy.
Lokálne anomálie a vplyv hornín
Najčastejším dôvodom „neposlušného“ kompasu sú lokálne magnetické anomálie. Tie vznikajú v miestach, kde sa v zemskej kôre nachádzajú horniny s vysokým obsahom železa alebo iných magnetických minerálov, napríklad magnetitu. Takéto oblasti dokážu vytvoriť vlastné magnetické pole, ktoré sa mieša s tým zemským. Výsledkom je, že kompas sa odchýli od správneho smeru alebo začne reagovať nepredvídateľne. Tento efekt môže byť výrazný najmä:
- v horských oblastiach,
- v blízkosti ložísk rúd,
- alebo na miestach s geologickou aktivitou.
Podobný problém môže nastať aj v mestách. Kovové konštrukcie, elektrické vedenia, autá či elektronika dokážu kompas ovplyvniť rovnako, hoci ide o umelé zdroje. Diváci Stranger Things si spomenú, že kompas v celom meste Hawkins ukazoval iný smer práve pre pôsobenie priechodu do Updside Down sveta, čo mala byť tiež v podstate anomália, hoci šlo o fikciu seriálových tvorcov.
Keď kompas zlyháva: realita verzus mýty
Miesta, kde kompas nefunguje ideálne, často získali povesť záhadných lokalít. V populárnej kultúre sa spájajú s nevysvetliteľnými javmi alebo legendami. V skutočnosti však ide o dobre zdokumentované fyzikálne javy. Alebo ste len objavili pod zemou zásobu železnej, magnezitovej rudy. Aj v známych oblastiach, ktoré sa označujú ako „magnetické anomálie“, sa dajú odchýlky vysvetliť meraniami a geologickým zložením. Kompas tam nezlyháva úplne, ale reaguje na silnejšie alebo nepravidelné magnetické pole v okolí.
Z praktického hľadiska to znamená jediné: kompas je spoľahlivý nástroj, ale nie je neomylný. V určitých podmienkach potrebuje doplniť o ďalšie orientačné body, mapu alebo moderné technológie. Ak si všimnete bádateľov, turistov a skautov, do kompasu pozerajú opakovane, aj v momentoch, keď idú stále rovno a neodbočili. Je to aj preto, aby pri možných odchýlkach mali lepšiu istotu, že sa ich nejaká odchýlka netýkala na rovnej ceste 100 metrov dozadu a strelka teda ukazuje presne.