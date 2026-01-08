Stranger Things a 8 faktov, ktoré dokazujú, že El (Jedenástka) žije

Fanúšikovia seriálu Stranger Things sa dočkali vyvrcholenia celej série. Série, ktorá zmenila Netflix, naše vnímanie streamingových služieb, ale zmenila aj hodnotu jednotlivých hercov na filmovom trhu. Každý, čo odmietal bratov Dufferovcov, tvorcov Stranger Things pred Netflixom si tiež zrejme trieska hlavu o stenu. podarilo sa im totiž vytvoriť unikátny príbeh s „Kingovskou“ atmosférou odohrávajúci sa v 80-tych rokoch v USA a ako hlavné postavy obsadiť mladých hercov. Tí vo svojich úlohách zotrvali až do dospelosti. Celý svet filmu nehovorí takmer o ničom inom, ako o tom, čo priniesol Stranger Things a posledný diel, ktorý mal premiéru v našich končinách po 02:00 hodine ráno hneď 1. januára 2026. Ak ste ho nevideli, pozrite si ho a ďalej nečítajte. Ak ste ho videli…
…určite viete, že El, Jane Hopperová, alebo Jedenástka žije. Tvorcovia nám zámerne priniesli záver taký, aby nepozorného diváka nechali na pochybách,ale ten pozorný má jasno. Tým pozorným je v závere aj samotný Mike, ktorý si počas promócií vybavil jeden zásadný detail, no my sme si v seriáli mohli všimnúť aj iné.
Fakty, ktoré nám dokazujú, že El žije
1. Osmička a jej schopnosť čakala na veľké finále
El, hlavná postava dievčaťa s nadprirodzenými schopnosťami stvárnená herečkou Millie Bobby Brown, mala aj projektové označenie v laboratóriu – číslo 11. Tzv. Jedenástka sa v starších dieloch stretla aj so „sestrou“ číslo 8. Tá mala napriek svojej výnimočnej schopnosti len málo priestoru vo finále, kde sa objavila opäť. Tak málo priestoru, že pozorný divák si všímal, že to filmári s ňou a jej potenciálom flákajú. Alebo nie? Možno nie. veľa detailov nám totiž nahráva fakt, že jej moc a schopnosť ovplyvňovať videné a chápané, ešte mala mať svoje využitie. To sme zrejme videli v závere.
2. Náhly skon Osmičky
Už počas sledovania súboja a postrelenia Osmičky vo finálovom diely nám niečo nehrá. Rýchly skon, respektíve samotný zásah Osmičky, po ktorom mala zomrieť. Nedávalo to logiku, iba ak by jej smrť bola hrou Osmičkiných schopností s mysľou jej, aj ostatných. Osmička aj Jedenástka sa mohli dohodnúť a Osmička mohla byť po veľmi dlhý kus cesty niekde v ich blízkosti. Jej skon by však bol mimoriadne zvláštny, ak by nastal po výstrele, ktorý ju netrafil.
3. El s priateľmi v nákladiaku a jej náhle zmiznutie
Zásadným momentom, ktorý diváka musí zneistiť, je spôsob, akým sa El vytratila z nákladiaka pri zadržaní armádou. Neexistuje šanca, aby sa vzniesla, alebo unikla pri zásahu cvičených vojakov, ak je ich viac a pri zaisťovaní ľudí by najdôležitejší z mladých pasažierov unikol. El sa z ničoho nič ocitne vo vstupe obráteného sveta tesne pred jeho zničením. Ten únik by bol možný iba za predpokladu, že by bol víziou Osmičkiných schopností a El by vďaka nim mohla ďalej unikať nepozorovane, povedzme aj priamo z nákladiaku bez pozornosti priateľov a armády.
4. Kryptonit v plnej prevádzke bez účinku na El
Detail, ktorý si musel všimnúť každý, hoci na istú veľkú vzdialenosť, je niekoľko vozidiel vybavených elektornickým kryptonitom, ako to v seriáli nazvali. Zariadenie s vlnami, ktoré oslabovalo Jedenástkine schopnosti. Akýmsi zvláštnym spôsobom však neboli účinné. Filmári nám do záberu dali niekoľko detailov vysielačov, ale El naďalej zvládala stáť bez prejavov bolesti.
5. El sa rozlúčila s Mikeom
Jedenástka stála vo vstupe a predsa nepotrebovala zavrieť oči, sústredenie, slanú vodu, alebo len pokoj. Dokázala vtiahnuť Mikea do mentálneho stavu a rozlúčiť sa. Vo vstupe ale nevidíme jej klasické správanie, ak sa snaží s niekým mentálne spojiť. Musela uniknúť, utiecť a to dosť ďaleko, než by bola schopná zavrieť oči a nadviazať spojenie.
6. Stojaca El vyzerá inak
Niečo zarážajúce sa predsa len dá pozorovať na El, ktorá stojí vo víre vo vstupnom priestore do obráteného sveta. Nie je to El, ktorá zápasila a mala by mať na sebe známky nečistoty, alebo čohokoľvek. Vidíme ju v jednom momente možno dokonca zdanlivo mladšiu a v tvári čistú. Akoby ju vytvárala umelá, alebo živá inteligencia… akási schopnosť, ktorá mení to, čo si máme myslieť, že vidíme. Alebo len nedokonalosť vizuálnej stránky filmu?
7. Roztrasená ruka
Možno to bola len predstava Mikea samotného, jeho silná túžba, aby tomu tak bolo, no tá roztrasená ruka El, keď stála pred smrťou… nebola typickou rukou El. Najmä ak sme tento pohyb ruky videli už u Osmičky.
8. El nebola rozhodnutá
El nikdy nebola pevne rozhodnutá skončiť, respektíve obetovať sa. Osmička si mohla byť vedomá, že žiada veľa, ak sa niekoho iného snaží presvedčiť zomrieť. Osmička bola pomerne múdra na to, čím disponovala a v akých kruhoch sa pohybovala. Pre El bolo ale veľmi dôležité priateľstvo. O priateľstve to celé bolo od prvého dielu prvej série. Záverečná predstava cestovateľky El putujúcej po Islande hľadajúc miesto s troma vodopádmi mohla byť Mikeova predstava, samozrejme. Filmári nám to ale podali priamo ako jeho predstavu a vysvetlenie. Nemalo ísť o jednoznačný náhľad na to, čo práve El robí. No dáva nám to možnosť prijať takú predstavu za svoju, ako reálny záver. Ajkeď netušíme, čo by na tom Islande mladá Američanka bez dokladov robila. Alebo či tam nakoniec nešla Osmička s ňou. Ak sú totiž obe v očiach armády mŕtve, alebo stratené s obráteným svetom samotným, majú až vtedy reálnu slobodu.
Čisto hypoteticky je však celé riešenie odpálenia svetov a zničenie obráteného sveta ako takého sci-fi. Nikto nemohol mať záruku v tom, že by vec fungovala. Ak by El existovala a spolu s ňou inteligentná Osmička, je pokojnemožné, že by práve schopnosti Osmičky viedli k istote a poisteniu, že plán vyjde. To by však zistili iba pri pohľade z nášho sveta a mohlo ho tak možno lepšie chrániť. Neistota, či plán vyjde a sebaobetovanie – to nám už veľmi nejde k sebe. Rozumné by bolo fingovať vlastnú smrť, ale mať stále istotu, že to vyjde a aj priechod sa navždy uzavrie. Obetovať sa a nemať istotu, že plán vôbec vyšiel by bolo predsa len trochu nezodpovedné. V každom prípade je taký záver hodný deja, seriálu aj očakávaní tvorcov.
Takéto finále je to lepšie
Nech je ako chce, takto postavené finále je výborné. Zámerne totiž nemáme jasno na sto percent, hoci indície tu sú. Tvorcovia nám priniesli naschvál otázniky, ale aj dobrodružstvo. Prijmeme totiž takú pravdu, aká nám vyhovuje. Tým, že seriál nebude mať žiadne pokračovania, zamávali emóciami a nevysvetlením. Chce to však pozrieť si finále ešte raz. Pozerať na to, ako vyzerá El, situácie a zhodnotiť, či Osmička predsa len nemala vzhľadom na mimoriadne schopnosti ešte šancu ukázať niečo výnimočné. No výnimočné boli nakoniec obe číslované dievčatá.
Koniec úvah a fantazírovania.