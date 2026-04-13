Živý prenos slávnostnej svetovej premiéry filmu Diabol nosí Pradu 2

Už 20. apríla odvysiela Disney+ naživo galavečer zo svetovej premiéry filmu Diabol nosí Pradu 2 z produkcie 20th Century Studios. Módnu udalosť budú môcť sledovať predplatitelia Disney+ na celom svete. Podujatie plné celebrít sa uskutoční v pondelok 20. apríla v Lincoln Center v New Yorku pri príležitosti nadchádzajúcej filmovej premiéry. Živý prenos sa začne o 23:30 SEČ, po skončení podujatia bude k dispozícii kompletný záznam.
Živé vysielanie priblíži fanúšikom vzrušenie, lesk a zákulisie veľkej filmovej premiéry. Od dychberúcich módnych momentov a príchodov celebrít až po rozhovory s hercami a špeciálne prekvapenia – predplatitelia Disney+ získajú pohľad do zákulisia podujatia, kde je každý detail pripravený pre prehliadkové mólo.
Premiéry sa zúčastnia herci aj tvorcovia filmu, vrátane Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanleyho Tucciho, Kennetha Branagha, Simone Ashley, Caleba Hearona, Helen J. Shen, režiséra Davida Frankela, scenáristky Aline Brosh McKenna a mnohých ďalších.
V očakávaní pokračovania si fanúšikovia môžu pripomenúť pôvodný módny fenomén a už teraz si pozrieť film Diabol nosí Pradu na Disney+.
O FILME DIABOL NOSÍ PRADU 2
Dvadsať rokov po svojich ikonických úlohách Mirandy, Andy, Emily a Nigela sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracajú do štýlových ulíc New Yorku a nablýskaných kancelárií časopisu Runway. Snímka od 20th Century Studios je netrpezlivo očakávaným pokračovaním fenoménu z roku 2006, ktorý definoval celú generáciu. Film režíroval David Frankel, scenár napísala Aline Brosh McKenna, producentkou je Wendy Finerman a výkonnými producentmi sú Michael Bederman, Karen Rosenfelt a Aline Brosh McKenna. Andy sa vracia po rokoch späť do magazínu Runway, zatiaľ čo Miranda sa snaží zorientovať v novom mediálnom prostredí a nájsť v ňom adekvátne miesto pre svoj časopis. Opäť nadviažu kontakt s ďalšou bývalou asistentkou Mirandy, s Emily, ktorá je teraz šéfkou veľkej luxusnej značky disponujúcej finančnými prostriedkami, ktoré by mohli pomôcť zabezpečiť prežitie Runway. Diabol nosí Pradu 2 prichádza do kín 30. apríla 2026.