Medzinárodná organizácia CARE aktivity spúšťa aj na Slovensku

Bratislava, 15. apríla 2026 – Medzinárodná humanitárna organizácia CARE vstupuje na Slovensko a rozširuje svoje pôsobenie v Európe. Po desaťročiach práce vo viac ako 100 krajinách prináša svoje skúsenosti aj do slovenského prostredia, kde chce prepájať lokálne iniciatívy s globálnymi riešeniami a zapájať verejnosť aj partnerov. Ambasádorkou organizácie sa stáva speváčka Celeste Buckingham.
Spolupráca, ktorá presahuje hranice
Vstup CARE na Slovensko prirodzene nadväzuje na jej pôsobenie v stredoeurópskom regióne, vrátane Českej republiky, a prináša príležitosť prepájať lokálne iniciatívy s globálnymi riešeniami.
„Aj krajiny veľkosťou podobné Slovensku môžu zohrávať dôležitú úlohu pri riešení globálnych výziev. Práve schopnosť prepájať lokálne skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou je dnes kľúčová,“ uvádza Katarína Král, národná riaditeľka CARE pre Českú republiku a Slovensko.
CARE chce na Slovensku budovať partnerstvá naprieč sektormi, zapájať verejnosť aj firmy a otvárať priestor pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou riešení s reálnym dopadom.
Pomoc, ktorá mení životy – dnes aj zajtra
CARE patrí medzi najväčšie humanitárne organizácie na svete a pôsobí vo viac ako 120 krajinách. Každoročne pomáha miliónom ľudí, ktorí čelia dôsledkom konfliktov, klimatických zmien či chudoby. Len v poslednom reportovanom období sa vďaka jej projektom zlepšil život viac ako 58,7 milióna ľudí. Organizácia zároveň realizuje takmer 1 500 programov po celom svete.
Dôraz na efektívne využívanie zdrojov potvrdzujú aj jej finančné výsledky, až 89 % všetkých získaných prostriedkov smeruje priamo na programy pomoci komunitám. Pomoc CARE však nekončí prvou reakciou na krízu. Okrem humanitárnych projektov sa veľkou mierou podieľa na ďalšom rozvoji komunít, tak, aby sa mohli stať postupne samostatnými. V Sýrii napríklad pomáhajú solárne systémy privádzať vodu farmárom v oblastiach postihnutých suchom, čím podporujú obživu desiatkam tisíc ľudí.
V Jordánsku ženy vďaka CARE v utečeneckých komunitách vyrábajú tradičné hlinené nádoby na ochladzovanie vody, čo je jednoduchým riešením, ktoré zlepšuje každodenný život tisícok domácností a zároveň im prináša príjem.
V Gaze CARE teamy opravujú vodovody alebo poskytujú psychosociálnu pomoc, Sudáne spolufinancujú nemocnice a v Libanone pomáhajú ženám nájsť bezpečné miesto pre rodiny, tak, aby sa deti mohli aj počas vojenského konfliktu venovať vzdelávaniu.
Slovensko ako súčasť globálnych riešení
V čase, keď svet čelí čoraz komplexnejším výzvam, od klimatických zmien po humanitárne krízy, rastie potreba spolupráce naprieč krajinami. Slovensko má podľa CARE potenciál byť aktívnou súčasťou tejto zmeny.
„Nejde len o pomoc na diaľku. Ide o to byť súčasťou riešení, ktoré majú reálny dopad na životy ľudí. Slovensko môže byť silným partnerom, či už v solidarite, v inováciách aj v prepájaní rôznych pohľadov,“ dodáva Král.
Keď dostanú ženy príležitosť, mení sa celý svet
Podpora žien a dievčat je dlhodobo základom CARE iniciatív. Skúsenosti z terénu ukazujú, že práve ženy sú často najviac zasiahnuté krízami a zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu pri obnove komunít.
V mnohých regiónoch majú obmedzený prístup k vzdelaniu, práci či zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu sú to práve ony, kto zabezpečuje chod domácností, stará sa o deti a hľadá spôsoby, ako rodinu uživiť aj v náročných podmienkach.
CARE preto podporuje ženy napríklad v rozvoji podnikania, prístupe k vzdelaniu alebo zapojení do rozhodovania v komunitách.
„Ak majú ženy prístup k príležitostiam, mení to nielen ich životy, ale aj budúcnosť ich detí a celých komunít. Práve preto je posilňovanie postavenia žien jedným z najefektívnejších nástrojov dlhodobej zmeny. A naším cieľom je, aby zmena bola udržateľná. Aby sa ľudia mali možnosť postaviť na vlastné nohy a vytvoriť si sami stabilnú budúcnosť,“ vysvetľuje Král.
Hlas, ktorý prepája témy aj generácie
Dôležitou súčasťou vstupu CARE na Slovensko je spolupráca so Celeste Buckingham, ktorá sa stáva ambasádorkou organizácie. Do tejto role prináša nielen svoju popularitu, ale aj dlhodobý záujem o témy, ktoré rezonujú najmä medzi mladými ženami – sebahodnota, tlak spoločnosti či duševné zdravie.
„Spoluprácu s CARE vnímam ako príležitosť otvárať dôležité spoločenské témy a zároveň byť súčasťou reálnych zmien. Rolu ambasádorky beriem ako záväzok hovoriť o veciach, ktoré sa často prehliadajú, no majú veľký vplyv na životy mladých žien,“ hovorí Celeste Buckingham.
O organizácii CARE
CARE bola založená v roku 1945 a preslávila sa tzv. CARE balíkmi, ktoré pomáhali ľuďom v povojnovom období, vrátane Československa. Dnes patrí medzi najväčšie humanitárne organizácie na svete a pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Jej cieľom je nielen zachraňovať životy v krízach, ale aj pomáhať budovať dlhodobú sebestačnosť komunít s dôrazom na ženy a dievčatá ako kľúč k udržateľnej zmene.
