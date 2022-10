Zaujímavosti dedinky Liptovský Ján: poteší kúpačov i aktívnych ľudí

Liptovský Ján je dedinka neďaleko Liptovského Mikuláša. Má výnimočnú atmosféru, priateľských ľudí a celé desaťročia formujúci sa turizmus. Slováci majú silné povedomie o jeho možnostiach a je obľúbeným cieľom celých generácií. Dalo by sa povedať, že Liptovský Ján je každému dobre známy a vie to, čo o ňom vedieť potrebuje. Vedeli ste naozaj to hlavné, čo Liptovský Ján robí jedinečné miesto na turistiku – pokojne bez auta, keďže všetko sa dá postíhať v rámci niekoľkých dní aj pešo?

V zime, aj celý rok Liptovskému Jánu kraľuje voda

Lyžovanie je spojené s Liptovským Jánom ako jedna z najznámejších aktivitít. Miestne lyžiarske podujatia, súťaže, aj nejaká tá kultúra musí byť. Voda v snehovom skupenstve tu tvorí značný podiel turizmu a tomu sú prispôsobené aj ubytovacie zariadenia. Miestne lyžiarske stredisko je však len sezónnou záležitosťou a tak si vlastne celoročne, čiže aj v zime, môžete vychutnávať miestny minerálny prameň v kúpeľňom hoteli. Jeho ihličkový kúpeľ je pomerne dobre známy najmä staršej generácii. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť termálne kúpalisko Termal Raj, ktorého teplota vody sa pohybuje medzi 26 – 29 °C. Má rovnako tak priaznivé účinky na ženské ochorenia, pohybové ústrojenstvo, kožné ochorenia a reumatické ťažkosti. Dostupné je počas letných mesiacov.

Celkom iný rozmer ponúka zážitok kúpania v Kadi, ktorá sa nachádza v blízkosti voľne prístupného Jankovho prameňa. Vodu z neho si môžete načerpať v blízkosti cesty pod starým kostolom pri rieke. Schádza sa na túto cestu napríklad aj z námestíčka. Napojení z Jankovho prameňa sa môžete položiť do teplého pichľavého minerálneho prameňa s kamenným obkolesením. Betónová skruža na jeho dne je dôležitá súčasť sedenia. Často sa spomína v rôznych rebríčkoch ako miesto, ktoré má bezplatný vstup a je lákadlom aj pre zahraničného návštevníka.

Centrum obce je zaujímavé

Nie každý vie, že svätojánska architektúra tu má silnú tradíciu v celých rodinách. Muži zo Svätého Jána chodili stavať paláce, sídla a budovy do Uhorska v časti súčasného Maďarska, v Budapešti a aj v iných miestach. Ako zruční majstri zdokonaľovali svoje remeslo a v obci si tak dokázali pre seba a rodiny postaviť naozaj pekné stavby, zdobené štíty a aj nejednu kúriu. Malé kaštiele sú všade, kde sa pozriete a ani nám nenapadne, že ide o honosnú stavbu. Často aj dnes obývané bežnými ľuďmi bez funkcie múzea, či hotela. Dokonca tu svojho času mali kasíno. Historických stavieb s významným vročením a predsa zachovaným bez dotácií je tu skrátka viacero. Dokonca dva kostoly. Oba nadchnú svojou rozdielnosťou a technickým stavom. Ten starší je dôležitý orientačný bod.

Čo prezradí až kniha Filmové miesta 2 od Tomáša Galierika, v centre obce sa nakrúcal slávny televízny film Maroško podľa knihy Martina Rázusa. V čiernobielom filme je zachytený miestny Šándorovský kaštieľ a ďalšie miesta. Pri penzióne Strachanovka je možnosť parkovať, ak dostanete chuť nahliadnuť do múzea Miniatúr – areál so zmenšeninami slovenských hradov má lákadlo v podobe železničných rušňov v pohybe.

Príroda a jej zaujímavosti

Mimo pramene a ihličkový kúpeľ je s prírodou spojených ešte mnoho miestnych predností. Tou najväčšou je nepochybne Stanišovská jaskyňa, v ktorej ste s čelovkami na hlavách na chvíľu objaviteľmi priestorov. Sú síce už dávnejšie objavené, no pred vami nie je žiaden murovaný chodník, káble a osvetlenie, takže je tým umocnený pocit, že vchádzate do podzemného priestoru, ktorý vlastne ani neslúži ľuďom a vytvorila ho príroda. Sprístupnená časť jaskyne je dlhá 410 metrov a oficiálne nesie názov Malá Stanišovská jaskyňa.

Cyklotúra Svidovské sedlo začínajúca pri jaskyni je dlhá zhruba 14 kilometrov s prevýšením cca 500 metrov. V obci je viac fotogenických miest, nejaké to drevorezbárske umenie, chodník cez riečku a poznávacie chodníky, či turistické trasy do šíreho okolia. Zaujímavou je rozhľadňa nad obcou, od ktorej sa môžete vydať práve ku Kadi. Okolité lesy sú plné života a aj všadeprítomná zeleň z tohto miesta tvorí nezameniteľný turistický cieľ. V blízkej Demäňovskej doline sú sprístupnené hneď dve významné jaskyne – Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody, takže o ciele máte jednoducho postarané.