Premiéra filmu Vojna o planétu opíc v kinách už 13. júla - ZN.SK

Za slobodu, za rodinu, za planétu. Vojna o planétu opíc (War for the Planet of the Apes) začína dva roky po udalostiach predchádzajúceho filmu „Úsvit planéty opíc“. Z inteligentného šimpanza Caesara (Andy Serkis) sa stal nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa spoločenstva opíc. V novom filme sa predstavuje v úlohe vojnového generála. Situácia v opičom klane, ktorý vedie Caesar je katastrofálna. Ich skupina ustúpila do lesov, kde sa stretávajú v bitkách s ľudskou armádou vedenou neľútostným plukovníkom McCulloughom (Woody Harrelson).

Vojna medzi dvoma druhmi

Straty opičieho spoločenstva sú obrovské a Caesar cíti bolesť z každej smrti. Stretáva sa s vlastnými temnejšími inštinktami a nastupuje na cestu pomsty, na ktorej sa stretne s plukovníkom v epickej bitke, ktorá určí, kto sa stane hlavným druhom. Ten bude určovať ďalší osud tých druhých, porazených.

Andy Serkis, predstaviteľ Caesara, sa s chuťou pustil do nového príbehu a vychutnával si ďalšiu úroveň vývoja svojej postavy, ktorú charakterizoval takto: “Caesar sa ďalej rozvíja a problémy, ktorým čelí, narastajú do obrovských rozmerov. Opičie spoločenstvo, ktoré bolo založené a začalo prospievať v Úsvite, je teraz spustošené. Čím sú straty opíc väčšie, tým viac Caesar začína strácať sám seba … Tento film je z veľkej časti o tom, ako si Caesar snaží zachovať svoj morálny kompas, pretože udalosti sú pre neho tak osobné a bolestivé, že sa vydáva na cestu deštrukcie . Jeho osobná púť je v tomto diele až neuveriteľná. “

Filmovú novinku Vojna o planétu opíc môžete vidieť v kinách už od 13.7.