Pestujeme banánovník: na čo všetko sa dajú použiť listy banánovníka?

Banánovník je možné pestovať aj v našich končinách. Na Slovensku si môžeme ľahko vypestovať banánovník v plnej kráse až do rodivosti. Chce to len pár rokov počkať. Dovtedy môže tešiť úroda listov a ich praktickosť. Nestojí pritom veľa, zadovážiť si ho môžete za pár desiatok eur online a radosť môže robiť viac rokov po sebe. Ba dokonca celoročne. V Indii sa využíva celá rastlina, hoci my poznáme len samotné ovocie – banány.

Banánovníkové listy sú známe po celom svete svojou pevnosťou, praktickou využiteľnosťou a v niektorých kultúrach plní úlohu kuchynského riadu, nástroja, pomocníka, baliaceho materiálu aj koreniny. V Indii vás sprievodcovia upozornia, že jedlá, ktoré im prinesú na listoch budú určite zdravšie. Radi vám povedia, že jedlo je tak zdravšie, pretože listy zabíjajú mikróby.

Pestovanie je jednoduché a listov bude naozaj dostatok

Ak sa rozhodnete v slovenských končinách pestovať banánovník, môže ísť vo vašej dedine raritu, na ktorú sa budú chodiť pozerať susedia z rôznych smerov. Aj preto, že tento strom stále nepatrí medzi bežné v našich záhradách, ale aj pre to, že sa o ňom stále akosi nevie. Viažeme si ho na tropické končiny sveta, ale do -20°C mrazuvzdorný kultivar Musa Basjoo môžete ponechať v južnejších oblastiach v záhrade aj v zime, zakrytý textíliou, alebo ho pestovať v nádobe a na zimu schovať dovnútra do chladnejšej miestnosti. Silnejší strom zvládne viac, no hlavne viac naberá na objeme. Jeho objem pritom hlavne tvoria veľké listy, ktoré sú pre tento strom charakteristické. Krásne veľké, celistvé, zdraviu neškodné a všestranne využiteľné.

foto: banánovník, mladý rýchlu rastúci strom, zdroj: zahradnici.sk

Je pravdou, že hranica možností ich využitia nebola stále pokorená. Neustále sa vo svete objaví nejaký ojedinelý nápad, ktorým niekto dokáže, že sa s nimi dá naozaj všeličo. Sú súčasťou umenia, dekorácií, sušia sa, využívajú sa na výrobu papiera, popol z nich má využitie v rôznych magických úkonoch, no hlavne je to gastronómia, kde nachádza využitie a popularitu. Po celom svete. Stále ešte neobjavený potenciál môže mať aj u nás, ak zatúžime po troche netradičnej exotiky, originality… aj ekológie. Aj my sami sa púšťame do pestovania banánovníka. Toho zo zahradnici.sk, v nádobe od Esat.sk.

Listy z banánovníka sú:

Ekologické a nepotrebujú žiadnu chémiu

Dostatočne pevné

Nádherne zelené s možnou kresbou

Opakovane používateľné, kým nezostarnú

Dostatočne veľké

Tvarovateľné

Vodotesné

U nás takmer neznáme a teda aj nedocenené

Zdraviu neškodné, ba dokonca zdravé

Zahraničné zdroje, ktoré sa venujú banánovníkovým listom ako sčasti ich kultúr, radi uvádzajú dôležitý fakt. Pri otázkach zdravotnej závadnosti listov sa mnohí pozastavia, no nakoniec je príjemné zistiť, prečo sú osvedčené po viac ako tisícročie nie len v Indii, kde si bez nich nevedia predstaviť viacero tradičných pokrmov. Listy obsahujú polyfenoly podobné na tie v zelenom čaji. Uvádza sa tiež polyfenoloxidáza, enzým využívaný pri liečbe Parkinsonovej choroby. Viacero zdrojov uvádza aj dôležitý fakt, že listy pôsobia antibakteriálne na jedlo. To znamená, že jedlo odležané na listoch nepodlieha skaze tak rýchlo, ako jedlo na tanieroch. Najmä v južnej Indii, kde sú listy tradíciou, sa verí, že jedlo je zdravšie a preto je v rodinách na oslavách uprednostňované pred klasickým riadom.

Listy banánovníka pri servírovaní

Mnoho kultúr od Južnej Ameriky, až po Áziu, používajú čerstvé zelené listy banánovníka na servírovanie. Nahrádzajú tak tácky, alebo aspoň časť servírovacieho stolového servisu, textilu a pod. Je bežné jedlo servírovať priamo na umytý banánovníkový list. Je to štýlové a na plážach je to aj ekologické. Žiaden plastový riad, ani sklenené taniere. Do banánovníkových listov narezaných do štvorcových, alebo trojuholníkových tvarov sa jedlá servírujú od nepamäti. Nejde o žiaden výstrelok modernej doby a ekologickej mánie. No perfektne tam zapadá.

Nahrádza tanier, minimalizuje umývanie riadu, výborne sa hodí na servírovanie mastných a sypkých jedál. Menej na omáčkové tipy, hoci v Indii sú vynaliezaví. Na pekných zelených veľkých listoch je jedlo servírované v Indii azda vo všetkých cenových kategóriách reštaurácií aj hotelov. Nejde tak o znak ani vysokej a ani najnižšej kasty.

Banánovník používaný pri varení

Do listov sa bežne v Indii aj v Južnej Amerike balí jedlo a upravuje na pare. Vďaka listom získava nasladlú chuť. Banánové listy sa používajú aj na zapekanie. Vďaka svojej veľkej ploche sa dá do nich zabaliť viac jedla. Banánovníkom je možné vystlať nádoby a pekáče, než sa na ne uloží jedlo. Príprava banánového listu nie je nijako komplikovaná. Vo všeobecnosti postačí opláchnuť čistou vodou.

Do listov sa balia celé ryby, mleté, alebo krájané mäso, zeleninové mixy, aj rôzne špeciality. Napríklad banány na rôzne spôsoby, či bengálska pochúťka s názvom Macher Paturi. Listy uzavrú vlhkosť, všetky šťavy, nič nepustia von a hlavne jedlu dodajú trochu prírodnejšej arómy, ktorú sa nepodarí dosiahnuť iným spôsobom.

Sú vodotesné, takže využitiu sa medze nekladú

V centrálnej Indii si z nich robia deti kaskádové vodopády z jednej nádoby do druhej. Nádobky z banánového listu síce časom zoschnú, ako je možné pri živom liste očakávať. Ale než sa tak stane, poslúžia na rôzne spôsoby. Zruční pestovatelia, alebo aspoň strihači banánovníkov ich vedia poskladať do rôznych tvarov, poistiť sponkami, alebo bambusovými ihlami. Niekde ich dokonca zošívajú niťou a vytvárajú viac ako len nádobky, pokrývky hlavy, dekorácie a pod.

Foto: V Suriname v Južnej Amerike pokojne aj fastfood na ulici

Kvet banánovníka je tiež zaujímavý

Ak už pestujete banánovník, myslite na to, že potrebuje priestor chránený pred silným vetrom. Keď dosiahne potrebnú výšku a vymení viac ako 50 listov, je postupne možné očakávať kvitnutie. Kvet je výrazný, charakteristický a ťažký. Je nám známy ako konček z celého trsu banánov. Jeho lupene môžeme taktiež využívať na servírovanie, no v Indii sa z neho pripravujú omáčky. Má horkastú chuť, ale vylepšuje sa namáčaním v ovocných šťavách. Je výborný do polievok a súčasť viacerých špecialít. Vonkajšie pevné lupene kvetu je možné využívať ako ďalšie ekologické nádoby, v ktorých môžete servírovať napríklad cestoviny, šaláty, slané, syrové, majonézové, alebo ešte ideálnejšie – exotické.