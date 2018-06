Gin Gin, prvý prémiový gin zo Slovenska nadchne chuťou aj dizajnom - Gastro

26. júna 2018 bola v bratislavskom Sky Bare predstavená novinka Gin Gin. Prvý slovenský prémiový gin, ako sa novinka tituluje, je dielom ľudí, ktorí stoja za Bird Valley Destillery, ktorí už neraz zaujali sklom a aj jej obsahom. Gin Gin je však doslova unikát. Rozoznať ho pritom môžete už na prvý pohľad. Fľaša nie je len tak hocijaká a celkovo dojem je o elegancii.

Gin Gin slovenský od hora až dole

Gin Gin sa pýši nezameniteľným dizajnom fľaše, ktorý pripomína starodávne nádoby na likéry a liečivá. Starodávna medicína pritom nemá ďaleko ani od Gin Ginu. Vychádza z poznania a tradície starodávnej herbálnej medicíny, macerovania bylín a plodov s liečivými účinkami v podomácky vyrobených destilátoch. Obsahuje desiatky bylín, slovenské borievky a niečo zo slovenských tradícií.

Fľaša nie je v tomto modrom odtieni náhodou. V súčasnosti je trendy návrat k tradíciám a nie je na škodu vyzdvihovať to cenné a významné, ktoré by nemalo zostať zabudnuté. Modrá je inšpirovaná modrotlačou, ktorá v mnohých slovenských regiónoch ovplyvnila kroje, módu aj spoločenský život. Jedinečná modrotlač uchvacuje aj dodnes a svojim spôsobom môže aj v podobe fľaše. Jej etiketa nesie starý typ písma. Na spodku etikety si našlo svoje miesto niekoľko podstatných zložiek suchého ginu Gin Gin, ako lipa, baza, borievka, materina dúška, ale tiež po stáročia tradičné slovenské ovocie dula, a ďalšie.

Moderný gin aj pre náročných

Vzhľadom na dizajnové riešenie a chuťové vlastnosti, ktorými sa gin pýši, je viac než pravdepodobné, že sa stane súčasťou ponuky vrcholovej slovenskej gastronómie. Tak ako aj iné podobné nápoje, ktoré sa z minulosti, alebo aj v rámci súčasnosti stali typicky slovenskými, má pre svoje vlastnosti vysoké šance zaujať aj Gin Gin. V gastronomických prevádzkach, ale aj medzi jednotlivcami. Originálny názov si vystačil s jednoduchým pomenovaním typu nápoja, čím sa nebude dať zmýliť.

Fľaša má netradične uzáver tvorený korkom. S takýmto riešením sa stretávame pri víne, šumivom víne, ale nie celkom bežne pri destilátoch. Neprekáža to však nijako kvalitatívne a ide tak o jedinečný prvok, ktorý môže byť pre Gin Gin charakteristický. Nápoj je to pritom ideálny práve do miest, ako je Sky Bar, miesto, kde bol po prvý krát predstavený verejnosti. Redakcia Zaujímavých noviniek mala možnosť byť na slávnostnom uvedení novinky.

Oficiálne stránky ginu nájdete na www.gingin.sk

Výrobcom je Bird Valley Destillery www.bvd.sk