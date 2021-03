Výrobca vianočných ozdôb Okrasa boduje. Oživilo zabudnuté retro dizajny

Podnik Okrasa z kysuckého mesta Čadca je aj za hranicami Slovenska známy celé desaťročia ako výrobca vianočných ozdôb. Záujem o ne je celoročný. Dôvodom je poctivá ručná sklárska výroba s ktorou sa spája aj nutná opatrnosť pri skladovaní, narábaní, aj vianočnom zdobení stromčeka. Sklenené sú originál a je to na nich vidieť. Podnik fungujúci nepretržite od roku 1954 je azda najvýznamnejším slovenským výrobcom vianočných ozdôb, lenže ani oni si niektoré dizajny neuložili, alebo nemali archivované všetky. Pred niekoľkými mesiacmi však Okrasa dala verejnosti výzvu, v ktorej ľudí požiadali o zaslanie fotografií starých vianočných ozdôb, ktorých dizajny by tak mohli znovu oživiť. To medzi ľuďmi aj za hranicami Čadce, rodákov z Kysúc, ale aj ľudí z poza hraníc prinútilo pozrieť sa do rodinného dedičstva.

Národ objavil ukryté poklady a Okrasa ich opäť oživuje

Pre niekoho gýčové, pre iných nezabudnuteľné dizajny a postavičky, prípadne vzory vianočných gúľ z čias hlbokého socializmu. Nostalgia, alebo “retro” na vianočnom stromčeku má prepojenie oveľa hlbšie. Keďže mnohé ozdoby sa nám za generáciu či dve vybili, záujem o niektoré kúsky bol doteraz veľký. Niektorí sme dokonca už zabudli na farebné mačky, ktoré sa Okrase podarilo oživiť a zaradiť opäť do ponuky. Pri niektorých dizajnoch ich zachránilo pred zabudnutím zopár zostávajúcich kúskov v rôznych kútoch Slovenska. Iné poznáme veľmi dôverne mnohí dodnes.

Oživením retro dizajnov Okrasa získala zaujímavý sortiment, ale rovnako tak ponúka ľuďom niečo, po čom možno ani netušili, že túžia. Niektoré z kúskov si nájdu aj menej znalí v rodinných zbierkach a pohľad na ne vám ich pripomenie. Už najbližšie Vianoce tak budú môcť hneď niekoľko populárnych starých motívov ľudia opäť vešať na stromček. Výzva verejnosti sa podarila a Okrasa sa stihla na Facebooku pochváliť viacerými už realizovanými prácami.

Rozbili sa vám ozdoby a už ich nevyrábajú?

Čo je mimoriadne zaujímavé, je oživovanie aj takých dizajnov, ktoré bežne nerobia. Zákazníkom vyrobia aj ozdoby, ktoré sa porozbíjali, no potrebujú čo najdetailnejšiu fotografiu. Podmienkou je objednávka aspoň 12 kusov, hoci ak sa spojí rodina, tak ako už v niektorých prípadoch, nie je ťažké vyskladať aj vyššiu objednávku. Najmä kúsky, ktoré sa spájajú s detstvom a postupne sa strácajú, tak majú šancu znova zaujať a byť symbolom Vianoc aj pre ďalšie generácie. Okrase sa v poslednom čase darí zaujať práve retro dizajnom, o čom svedčí aj miera popularity, ktorá na Facebooku rastie po zverejnení fotografií a informácií o oživovaní starých dizajnov.

Foto: facebook.com