Mount Kosciuszko, najvyšší vrch Austrálie, má meno po Poliakovi

Ak sa pozriete na mapu Austrálie a jej Južného Walesu, alebo medzi jej symboly, prečítate si niečo neobvyklé. Je pozoruhodné, že názov ich najvyššieho pevného bodu nesie počuteľne slovanský názov. Názov Mount Kosciuszko pôsobí na prvé počutie naozaj nezvyčajne. Neznie anglicky, nemá pôvod v domorodých jazykoch Austrálie a svojou fonetikou napovedá poľský pôvod. Napriek tomu ide o oficiálny a dlhodobo zachovaný názov najvyššieho vrchu austrálskeho kontinentu. Komplikovaný pre písanie aj výslovnosť. Jeho pôvod je historický a siaha do prvej polovice 19. storočia.
Poľský objaviteľ a európsky odkaz v austrálskom názvosloví
Mount Kosciuszko pomenoval v roku 1840 poľský geograf, cestovateľ a bádateľ Paweł Edmund Strzelecki. Po výstupe na vrchol tvar hory prirovnal ku Kopcu Kościuszki v Krakove, ktorý bol vybudovaný na počesť významnej historickej osobnosti. Rozhodol sa preto pomenovať túto horu práve po Tadeuszovi Kościuszkovi, poľskom národnom hrdinovi a jednej z kľúčových osobností boja za slobodu v Európe aj v Amerike. Kosciuszko je tak mimoriadnou osobnosťou pre Poľsko, že sa opakovane objavuje aj na národných bankovkách. V rôznych érach má podobizeň aj na minciach. Pred sto rokmi bol súčasťou bankoviek poľských mariek, aj zlotých. Priebežne sa každá emisia nejako spoliehala aj na jeho tvár. Známe sú bankovky v hodnote 500 zlotých. Po roku 1989 zobrazujú na bankovkách len kráľov a kniežatá. Dovtedy bol pevnou súčasťou.
Strzeleckiho pomenovanie nebolo náhodné ani formálne. V období veľkých geografických objavov bolo bežné, že európski objavitelia dávali novým miestam názvy podľa osobností, ktoré pre nich symbolizovali ideály slobody, odvahy a odporu voči útlaku. Nejde pritom len o horu, ale celý národný park Kosciuszko National Park.
Kto bol Tadeusz Kościuszko
Tadeusz Kościuszko bol vojenský inžinier a dôstojník, ktorý sa preslávil nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických. Aktívne sa zapojil do americkej vojny za nezávislosť, kde pôsobil ako odborník na opevnenia a vojenské stavby. Je považovaný za hrdinu Poľska, Litvy aj USA a jeho meno sa stalo symbolom boja za slobodu, rovnosť a občianske práva. Práve jeho medzinárodný význam vysvetľuje, prečo sa jeho meno objavuje v geografických názvoch mimo Európy.
Prečo Austrália názov nikdy nemenila?
Hoci názov Mount Kosciuszko zreteľne neznie anglicky a má jasný slovanský, konkrétne poľský pôvod, Austrália ho nikdy neprekrstila. Názov sa zachoval napriek neskorším debatám o geografickej presnosti aj napriek tomu, že v minulosti došlo k menšiemu administratívnemu chaosu, keď bol názov krátko priradený susednému nižšiemu vrchu. Austrálske úrady sa napokon rozhodli zachovať pôvodný historický význam a pomenovanie presunuli späť na najvyšší bod. Zachovanie názvu je vnímané ako rešpekt k histórii objavovania kontinentu a k osobe, ktorej meno hora nesie.
Rovnaký názov sa zachoval aj v USA
Zaujímavým faktom je, že rovnaké meno sa zachovalo aj v Spojených štátoch amerických, kde sa nachádzajú viaceré geografické objekty pomenované po Tadeuszovi Kościuszkovi. Ide napríklad o mosty, pamätníky, okresy a mestské časti, ktoré nesú jeho meno. Ak si všimnete napríklad film Borat a skutočnú predpoveď počasia a mapu za moderátorom, aj tam zazriete mesto s týmto názvom. Ide o mesto severozápadne od mesta Jackson, má niečo cez 7 000 obyvateľov.
To potvrdzuje, že meno Kościuszko nebolo v anglicky hovoriacom svete vnímané ako cudzie alebo nevhodné. Naopak, stalo sa súčasťou historickej pamäte krajín, ktoré si zakladajú na odkaze boja za slobodu a nezávislosť.
Najnižší zo „Seven Summits“, ale s bohatým príbehom
Mount Kosciuszko s výškou 2 228 metrov patrí medzi tzv. Seven Summits, teda najvyššie vrchy jednotlivých kontinentov. Hoci je z nich najnižší, jeho názov a historický kontext ho robia výnimočným.
Seven Summits – najvyššie vrchy kontinentov
- Ázia – Mount Everest (Sagarmāthā / Qomolangma, Himalája), 8 848 m
- Južná Amerika – Aconcagua (Andy), 6 961 m
- Severná Amerika – Denali (Aljašské pohorie), 6 190 m
- Afrika – Kilimandžáro (Uhuru Peak), 5 895 m
- Európa – Elbrus (Kaukaz), 5 642 m
- Antarktída – Mount Vinson (Ellsworth Mountains), 4 892 m
- Austrália a Oceánia – Mount Kosciuszko (Snowy Mountains), 2 228 m