Zaujímavosti na mape Európy: názvy miest odlišné v iných jazykoch

Exonymá – cudzojazyčné názvy miest – sú prirodzenou súčasťou histórie, máp a kultúrnej identity. Najmä v strednej Európe, kde sa prelínajú slovanské, germánske a ugrofínske jazykové oblasti, sú tieto odlišnosti bežným javom. Dôvodom bývajú obchodné kontakty, migrácia obyvateľstva, vojenské ťaženia, ale aj dlhodobé začlenenie miest do rôznych štátnych útvarov. Napríklad mesto Mníchov poznáme z angličtiny ako Munich, zatiaľ čo v nemčine ide o München. Viedeň má v češtine podobu Vídeň, kým v nemeckom origináli je to Wien. Jazykové exonymá sa často odlišujú foneticky aj graficky, no označujú rovnaké miesto – akurát z pohľadu iného národa alebo kultúry.

Tieto názvy majú hlboké historické pozadie. Mnohé z nich dnes na moderných mapách nenájdeme, no pretrvávajú v literatúre, gastronómii, vojenských archívoch či rozprávaniach. V niektorých prípadoch ide o pomenovania, ktoré sú už len historickými reliktmi, inokedy sa stále používajú – závisí to od kontextu, tradície a samozrejme aj od jazyka mapy, ktorú práve držíme v rukách. To, čo je pre jedného čitateľa samozrejmé pomenovanie, môže byť pre iného archaizmus alebo úplne neznámy názov. Práve preto je znalosť exonym taká fascinujúca – odhaľuje, ako veľmi sú naše dejiny prepojené cez jazyk, mocenské vplyvy a kultúrne vrstvy.

Zaujímavosti a jazykové odlišnosti v mapách v rámci Európy

1. Bratislava

Maďarsky : Pozsony

: Pozsony Nemecky : Pressburg

: Pressburg Latinsky: Posonium

2. Viedeň

Slovinsky : Dunaj

: Dunaj Maďarsky : Bécs

: Bécs Česky a slovensky : Vídeň/Viedeň

: Vídeň/Viedeň Turecky (osmanská éra): Beç

3. Ľvov (Ukrajina)

Poľsky : Lwów

: Lwów Nemecky : Lemberg

: Lemberg Rusky : Lvov

: Lvov Ukrajinsky: Lviv

4. Tallinn (Estónsko)

Nemecky / Švédsky (historicky) : Reval

: Reval Rusky: Tallin

5. Tbilisi (Gruzínsko)

Osetsky (historicky) : Kalak

: Kalak Perzsky (staro): Tiflis

6. Gdaňsk (Poľsko)

Nemecky : Danzig

: Danzig Kašubsky: Gduńsk

Gdaňsku sme sa venovali v tomto článku >>>

7. Vilnius (Litva)

Poľsky : Wilno

: Wilno Nemecky : Wilna

: Wilna Rusky: Vilna

8. Košice (Slovensko)

Maďarsky : Kassa

: Kassa Nemecky : Kaschau

: Kaschau Latinsky (v starších dokumentoch): Cassovia

9. Tartu (Estónsko)

Nemecky : Dorpat

: Dorpat Rusky: Yuryev

10. Budapešť (Maďarsko)

Nemecky: Ofen-Pest (skôr označenie dvoch častí: Ofen = Buda, Pest = Pest)

11. Kolín nad Rýnom (Nemecko)

Francúzsky : Cologne

: Cologne Latinsky: Colonia Agrippina

12. Praha (Česko)

Nemecky : Prag

: Prag Anglicky : Prague

: Prague Maďarsky: Prága

13. Benátky (Taliansko)

Taliansky : Venezia

: Venezia Anglicky/Nemecky/Francúzsky: Venice/Venedig/Venise

Benátkam sme sa venovali u nás, a sú pre ne stránky benatky.cestovanie.biz

14. Florencia (Taliansko)

Taliansky : Firenze

: Firenze Francúzsky/Anglicky/Nemecky: Florence/Florenz

15. Janov (Taliansko)

Taliansky : Genova

: Genova Francúzsky/Nemecky: Gênes/Genua

16. Thessaloniki (Grécko)

Grécky : Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

: Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Osmansky/Turecky (historicky) : Selânik

: Selânik Slovansky (staro) : Solún

: Solún Latinsky: Thessalonica

17. Mukačevo (Ukrajina, Zakarpatsko)

Maďarsky : Munkács

: Munkács Slovensky : Mukačevo

: Mukačevo Ukrajinsky : Мукачево (Mukachevo)

: Мукачево (Mukachevo) Nemecky (historicky): Munkatsch

18. Rijeka (Chorvátsko)

Taliansky : Fiume

: Fiume Maďarsky : Fiume (rovnako)

: Fiume (rovnako) Nemecky: Sankt Veit am Flaum

19. Ternopil (Ukrajina)

Poľsky : Tarnopol

: Tarnopol Nemecky : Tarnopol

: Tarnopol Rusky: Ternopol

20. Kaliningrad (Rusko)

Nemecky (pôvodne) : Königsberg

: Königsberg Poľsky (historicky) : Królewiec

: Królewiec Litovsky: Karaliaučius

21. Suwałki (Poľsko)

Litovsky : Suvalkai

: Suvalkai Bieloruský a ukrajinský vplyv: podobne zachované

22. Sibiu (Rumunsko)

Slovensky : Sibiu

: Sibiu Maďarsky : Nagyszeben

: Nagyszeben Nemecky (sasky) : Hermannstadt

: Hermannstadt Latinsky: Cibinium

23. Brașov (Rumunsko)

Slovensky : Brašov

: Brašov Maďarsky : Brassó

: Brassó Nemecky (sasky): Kronstadt

24. Novi Sad (Srbsko)

Maďarsky : Újvidék

: Újvidék Nemecky : Neusatz

: Neusatz Slovensky (historicky v tlači): Nový Sad

25. Cluj-Napoca (Rumunsko)

Slovensky : Kluž (alebo Kluž-Napoka)

: Kluž (alebo Kluž-Napoka) Maďarsky : Kolozsvár

: Kolozsvár Nemecky: Klausenburg

26. Timișoara (Rumunsko)

Slovensky : Temešvár

: Temešvár Maďarsky : Temesvár

: Temesvár Nemecky: Temeschburg

27. Oradea (Rumunsko)

Slovensky : Veľký Varadín

: Veľký Varadín Maďarsky : Nagyvárad

: Nagyvárad Nemecky: Großwardein

28. Satu Mare (Rumunsko)

Slovensky : Satu Mare

: Satu Mare Maďarsky : Szatmárnémeti

: Szatmárnémeti Nemecky: Sathmar

A ešte mnoho ďalších….