Hisense oznamuje príchod televízorov RGB MiniLED do EÚ

Bratislava, 9. január 2026 – Spoločnosť Hisense predstavuje hlavné vlastnosti novej rady televízorov RGB MiniLED pre rok 2026. Ide o významný technologický pokrok, ktorý otvára novú kapitolu v stratégii značky v oblasti high-end produktov. Táto budúca generácia rozšíri portfólio RGB MiniLED o komplexné pokrytie prémiových spôsobov využitia – od rodinných obývacích izieb až po tie najnáročnejšie domáce kiná.
Rozsiahly a štruktúrovaný rad
Okrem najväčšieho 116-palcového modelu, ktorý je už dostupný na trhu, bude rad RGB MiniLED 2026 spoločnosti Hisense pokrývať veľkosti obrazoviek od 55 do 100 palcov, čím chce uspokojiť široké spektrum potrieb trhu. Rad bude postavený na dvoch nových sériách, UR8S a UR9S, ktoré doplnia sériu UX, už známu a uznávanú ako technologickú vizitku značky, a prinesú túto prelomovú technológiu do viacerých obývacích izieb.
S generáciou 2026 dosahuje Hisense nový míľnik v kolorimetrii. Rad RGB MiniLED pre rok 2026 pokryje až 100 % farebného priestoru BT.2020 v porovnaní s 95 % pri generácii 2025. Ide o významné zlepšenie, ktoré sľubuje ešte presnejšiu, prirodzenejšiu a pôsobivejšiu reprodukciu farieb.
Srdcom tohto nového radu je procesor Hi-View AI Engine RGB, ktorý bol navrhnutý tak, aby zlepšoval výkon na všetkých úrovniach. Tento rýchlejší, výkonnejší a inteligentnejší procesor ďalej optimalizuje spracovanie obrazu, riadenie jasu, kontrastu a pohybu. Televízory RGB MiniLED pre rok 2026 budú zároveň vybavené panelom Anti Reflection & Glare Free, ktorý bol navrhnutý tak, aby poskytoval optimálny komfort sledovania bez ohľadu na svetelné podmienky v miestnosti.
A samozrejme, modely UR8S a UR9S budú vyladené spoločnosťou Devialet, aby zaručili intenzívny a silný zvukový zážitok, ktorý dokonale zodpovedá prémiovým ambíciám tejto novej generácie.
Uvedenie prvej novej série na trh sa očakáva na prelome 1. a 2. štvrťroka 2026. Toto strategické načasovanie stavia nový rad do pozície, v ktorej bude plne pripravený na významné športové podujatia roka vrátane majstrovstiev sveta vo futbale, ktorých hrdým sponzorom je práve spoločnosť Hisense.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Pôsobí vo viac než 160 krajinách a špecializuje sa na vysokokvalitné multimediálne produkty, domáce spotrebiče a inteligentné IT riešenia. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense 1. miesto na svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – 3. štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026 sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako k spôsobu prepájania divákov po celom svete.
Zdroj: sk.hisense.com