Mladík z Instagramu daroval rúšky verejnosti, ktorí ju potrebovali

Náročné obdobie na psychiku, no najmä na po zdravotnej stránke prežíva ťažko nejeden z nás. Najmä tí, ktorí majú oslabenú imunitu. Aj malý problém na nich udiera niekoľkonásobnou silou. Onkologickí pacienti a ľudia s ďalšími diagnózami márne hľadajú rúška, aby mali možnosť pohybovať sa po ulici. Napríklad nakúpiť potrebné zásoby, či navštíviť vyšetrenia. Pri mnohých negatívnych správach, ktoré sa šíria v médiách a na Facebooku okolo koronavírusu, pôsobí ako pomyselný balzam občasná zmienka o súdržnosti ľudí, obetavosti jednotlivcov a aktivitách, ktoré pomáhajú starším.

Rasťo aj Milan mali šťastie vďaka Tomášovi z Instagramu

Do redakcie nám napísal Rastislav aj Milan. Prekvapení dobročinnosťou mladého muža z Instagramu. Nepochybne aj dojatí z jeho pomoci, chceli ešte raz poďakovať za rúšku. Situácia s nedostupnosťou rúšok je nám známa. Aj obchody, kde boli za niekoľko desiatok centov nedávno rúška, ponúkajú ich teraz za viac ako 7 eur. Rozmohli sa aj falošní predajcovia a rôzne podvodné hoaxy. Na Facebooku sa objavujú špekulanti, ktorí vykúpili zásoby lekární v predstihu. Dnes obchodujú so zdravím ostatných. Trochu inak na to šiel mladík z Instagramu, ktorý vystupuje pod menom tomy77a. Ten nakúpil niekoľko rúšok práve na takomto predraženom mieste, len aby mohol rúška darovať tým, ktorí ich naozaj potrebujú. Na jeho výzvu niekoľko ľudí zareagovalo. Sám nestál o medializáciu a tak po rozdaní rúšok zanikla aj diskusia. Vďačnosť ľudí ale zostala.

„Je veľmi smutné že my ľudia, ktorí máme nejaké chronické ochorenie, máme problém dostať takéto niečo aby sme sa nejako uchránili. Preto ma potešilo, keď som na interne natrafil na pána Tomáša Buleja ktorý povedal, že daruje 20 respirátorov, ktoré on sám odkúpil od predajcu, bez toho aby žiadal nejaké financie. Zároveň je ale smutné že vláda sa o toto postarať nevie a obyčajní ľudia si musia takto pomáhať. Preto pánovi Bulejovi patrí jedna veľká chvála za tento skutok, ktorý spravil a pomohol tým ľuďom ktorý to najviac potrebujú,“ napísal Rastislav.

foto: Rastislav nám poslal originálny odkaz, ktorý mu prišiel aj s rúškou

„Ľudia mu núkali honorár, čo bolo vidieť aj na jeho príbehoch. Ja som onkologický pacient a doteraz som musel chodiť bez rúška do nemocnice medzi pacientov, ktorí mohli byť nakazení vírusom a mojou imunitou by som to ťažko uvládal. Ako som videl, okrem mňa pomohol ďalším viacerým ľuďom a dal im tiež respirátory, keď ich potrebovali,“ povedal Milan. Podľa Milanových slov mladík na Instagrame ponúkal rúška s filtrom FFP3, ktoré sám kúpil od priekupníka navyše pri kúpe tej svojej. Bez akéhokoľvek honoráru, hoci mu bol ponúkaný, sa tak pošťastilo aj Milanovi.

Zaráža ho pritom ako sa neustále píše o nedostupnosti rúšok, o predaji vekslákmi na bazároch za premrštené sumy a snahách na veci zbohatnúť. Menej sa už píše, ako ich získať a tiež menej o pomoci, ktorá v tomto smere na nejakom mieste prebieha. Darca z Instagramu už svoje rozdal. Možno je na čase, aby sa objavil niekto ďalší s chuťou a odhodlaním pomôcť.