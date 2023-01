Michaela Zamari: „Hlavné postavy mi kecajú do edičného plánu.“

Viete si predstaviť, že začnete písať svoju prvú knihu pre dospelé publikum a po sto stranách skončíte, napíšete niečo iné, z čoho sa stane debut, potom si vydáte ďalších desať kníh, a až po tom všetkom sa vrátite k rozpísanému rukopisu? Presne to sa stalo slovenskej autorke Michaele Zamari a jej najosobnejší príbeh sa stal až dvanástym v poradí.

Mladá autorka romanticko-erotických titulov ako Šéf môjho šéfa, Osud nevyjednáva, Rozhodnutie, Priznanie či Nebol si v pláne a spoluprác ako Azaelov pád a Nasleduj ma prináša na pulty kníhkupectiev novinku A čo ak áno?

Rozhovor s Michaelou Zamari

Čím je tento príbeh iný ako tvoje doterajšie tituly?

Je to príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami a hoci som už jeden príbeh s touto nálepkou napísala, titul Posledný džentlmen, je to niečo úplne iné. Príbeh A čo ak áno? písal život neuveriteľných šestnásť rokov, preto si myslím, že čosi podobného charakteru už tak ľahko nenapíšem. Je o osudovej láske a o tom, aký dôvtip a zmysel pre humor môže mať samotný vesmír, či čosi veľkolepejšie od nás samotných.

Čo sa stalo, že si sa práve teraz, ako sama vravíš – po šiestich rokoch, vrátila k rozpísanému rukopisu?

Myslím, že nastala tá pravá chvíľa. Jeho chvíľa. Neviem to vysvetliť nijako racionálnejšie, no na jar tohto roka prišla inšpirácia, ktorá ma posadila za poznámky a uložený dokument s prvou časťou tohto príbehu. Cítila som, že teraz ho už dokážem dopísať a dám mu taký záver, ktorý budem milovať zo všetkých mojich knižných záverov najviac. Hoci si ho čitatelia prečítajú až v druhom diele vo februári.

Máš rozpísané dve série a viaceré knihy končia epilógom, po ktorom čitatelia očakávajú prídavok. Podľa čoho sa rozhoduješ, ktorý príbeh ideš práve písať?

To je dobrá otázka, no ja o tom v skutočnosti nerozhodujem. Hlavné postavy mi kecajú do edičného plánu, asi preto žiadny oficiálny väčšinou ani nemám. Viem, že čitatelia očakávajú ďalšie voľné pokračovanie série Šéf môjho šéfa aj dobrodružno-romantickej série Rozhodnutie, a ja sa tiež teším na písanie oboch spomínaných, ale nemám to vo vlastných rukách. Mám to v hlave a hlavné postavy rozhodujú o tom, čo dám na papier ako prvé. Vlastne, keď tak nad tým premýšľam, titul A čo ak áno? je zrejme jediný, kedy som si dupla nohou, aby som nemala žiadne resty voči svojej minulosti a príbehom, ktoré už mali byť dávno dopísané.

Čo ti hlavné postavy prežívajúce v tvojej hlave diktujú teraz?

Sem-tam sa hádajú, málokedy ide o láskyplný kompromis, avšak teraz si svoje poradie vybojoval ďalší neplánovaný párik. Už sa mi to raz stalo. Keď som s Bajou Dolce písala náš prvý duet Nasleduj ma, prepadli ma so svojím príbehom Tea a Tim z knihy Nebol si v pláne. Aj preto vyšla skôr, než Nasleduj ma. Námetov v hlave je niekoľko, ale sú bezmocné, pokiaľ za nimi nestoja priebojné hlavné postavy. Tentoraz to teda vyzerá na „predbiehačov“, ktorých ešte čitatelia nepoznajú. Som si ale istá, že ich veľmi radi spozajú. A potom sa už pokúsim vrátiť sa k voľným pokračovaniam sérií, ktoré si čitatelia obľúbili a čakajú na ne. No ešte im prinesiem pokračovanie, teda druhý a záverečný diel príbehu A čo ak áno?. Na Valentína bude vonku.

O čom je príbeh A čo ak áno?

Prvá láska spravidla nebýva aj tou poslednou, ale čo ak v ich prípade áno?

Maja už po rokoch vytesnila spomienky na svoju prvú tínedžerskú lásku Deniho. Život išiel ďalej, dospela, znovu sa zamilovala a jej dobrodružná povaha prepadla cestovaniu. V jedno leto prehovorí na potulky po Severnom Írsku svoju dvornú súputníčku Lin. Vtedy jej znovu skríži cestu spriaznená duša z minulosti. Presne tá, pri ktorej sa cítila azda najfantastickejšie vo svojom živote a už zabudla, aké to vlastne je. No čo ak sa to stane vo chvíli, keď je v živote niekde inde a s niekým úplne iným?

Rozišli sa v dobrom, preto ju nadchne, že by mohla nejakú krajinu konečne zažiť aj v spoločnosti domácich. Hoci osud ich cesty dočasne odklonil, po siedmich rokoch sa znovu ocitnú tvárou v tvár. Jedno nevinné stretnutie vedie k priateľstvu, ktoré im pripomenie, prečo mali ako tínedžeri k sebe tak blízko, než sa Deni musel odsťahovať do Severného Írska. Hurikán emócií nestráca čas a obaja si musia priznať, čo jeden pre druhého v skutočnosti znamenajú.

Príbeh inšpirovaný skutočnosťou vás prevedie šestnásťročnou spleťou udalostí, ktorá je dôkazom, že vesmír má svojský zmysel pre humor a vlastné vnímanie lásky. A možno servíruje šťastné konce až vtedy, keď to my sami vzdávame. Alebo to absolútne nezávisí od nás. Lenže… a čo ak áno?

Informácie o knihe Čo ak áno?

Autor: Michaela Zamari

Žáner: Súčasný román pre ženy

ISBN: 978-80-974410-0-5

EAN: 9788097441005

Rok a mesiac vydania: 2022/12

Počet strán: 320

Väzba: Knihy viazané

Formát, hmotnosť: 123 × 200 mm, 372 g

Kúpite na BUX.SK | MARTINUS.SK | PANTARHEI.SK a v každom ďalšom dobrom kníhkupectve