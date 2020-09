Kvalitný cestovný termohrnček nie je len pre kávu, ale aj zmrzlinu

Letná sezóna 2020 sa v podstate veľmi nelíši od ostatných. Aj počas tohoto roka máme dostatok slnečných dní, len obmedzenia cestovania nás motivujú viac sa pozerať po krásach doma, než po tých v prímorských letoviskách. O to viac má možno zmysel vlastné plánovanie a cestovné verzie občerstvenia. Nech už by šlo o dovolenku v horách, na cestách, na kúpaliskách alebo pri jazere, kedysi sme ťahali veľké termosky s malým objemom. Dnes sa ťahajú veľké prenosné termo-poháre so stále veľkým objemom. Na trhu je ich množstvo, pričom primárne pri ich zadovážení myslíme na kávu a čaj.

Termohrnčekov je na trhu viacero

Termohrnček je akási štýlová náhrada za klasickú termosku. Je pre vás, nezaberá veľa miesta, často je nerozbitný, odolný, tesný a neraz vizuálne zaujímavý. Prevláda tak chrómový dizajn, alebo plastové prvky. Základnou funkciou termohrnčeka je udržiavanie teploty, čo docieli len konštrukciou a materiálmi. Ak má v sebe termovrstvu, alebo „vákuový“ priestor, pôsobí ako izolant a vnútorná teplota sa tak nesnaží vyrovnať teplote vonku. Viacero výrobcov preto konštrukcie termohrnčeky rieši rôzne, po svojom, alebo aj celkom mimo akékoľvek izolácie. Spoliehajú sa na kovový materiál, ktorý to určitej miery naozaj môže spĺňať, čo sa od neho očakáva.

Novinka od Tefalu – Travel Mug

Tefal Travel Mug pochádza od francúzskeho výrobcu presláveného panvicami a tiež múdrymi spotrebičmi. Tento model stavia na reálne vákuum. Nejde o plastový pohárik, ktorého konštrukcia vydrží niekoľko výletov do prírody. Postavili ho z robustnej ocele, čo zvyšuje jeho váhu, ale zároveň aj jeho funkciu a zmysel. Výrobca uvádza pri 0,36 l objeme až štyri hodiny udržanú teplotu horúceho nápoja.

Chladené nápoje udrží chladné dokonca až 8 hodín. Pri naplnení 0,5 l udrží 6 hodín teplý a 2 hodín studený nápoj. Medzi prednosti výrobca uvádza umývateľnosť v umývačke riadu, tvar sediaci do držiakov v aute, pitie v rôznych uhloch, návlek zo silikónu na držanie, alebo hygienické otváranie. Dôležitým prvkom je vákuum, ktoré mohli dosiahnuť práve silnou konštrukciou.

Termo-hrnček poslúži aj na zmrzlinu

Práve pri studených nápojoch sa zabúda na jedno dôležité využitie termohrnčekov. Ak chodíme na zmrzlinu do zmrzlinárne, sme odkázaní len na to, čo si kúpime na mieste a potom prinesieme v kornútiku domov… Niečo také je naozaj vzácne. Cesty domov sa väčšina zmrzlín vôbec nedočká. Prenosky na zmrzlinu sú peknou vecou, termohrnčeky ich však vedia výborne zastúpiť a ešte ponúknu lepšie uzatváranie a dobrú výdrž. Zmrzlina tak prečká cestu domov, aj do večera pre istotu v mrazničke.