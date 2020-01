Zoo Bojnice je zatiaľ uzavretá, situáciu s vtáčou chrípkou nepodcenili

Národná zoologická záhrada Bojnice už od 10.1.2020 prísne dodržiava nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza. Vykonala všetky potrebné opatrenia a k celej situácii pristupuje zodpovedne a profesionálne. Ubezpečuje všetkých, že v Národnej zoo Bojnice v žiadnom prípade nedošlo k podceneniu situácie. Naopak, Národná zoo Bojnice prísne dodržiava nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza. S ňou spoločne koordinovala postup ihneď po prvom ohlásenom prípade vtáčej chrípky na Slovensku. Prijala všetky odporúčané nariadenia RVPS Prievidza, čo môže RPVS Prievidza aj potvrdiť.

Uvedomujúc si vážnosť situácie sme k danej veci pristúpili profesionálne a čo najrýchlejšie vykonali všetky potrebné opatrenia, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľov a návštevníkov mesta Bojnice.

Zoologická záhrada Bojnice

Národná zoo Bojnice už 10.januára 2020 –v čase prvého potvrdeného náleziska vtáčej chrípky na Slovensku v obci Zbehy, sprísnila hygienické opatrenia a kontaktovala RVPS Prievidza. Vykonané opatrenia pocítia aj návštevníci. Až do odvolania (predpoklad je niekoľko týždňov) bude Národná zoo Bojnice pre verejnosť zatvorená. Na území Národnej zoo Bojnice platí sprísnený prevádzkový režim kvôli biologickej bezpečnosti chovu vtákov a z dôvodu ochrany pracovníkov prichádzajúcich s nimi do styku. Taktiež až do odvolania neprijíma Národná zoo Bojnice do rehabilitácie poranené jedince vtákov.

Okrem toho je prísne zakázaný až do odvolania akýkoľvek presun zvierat do a tiež z Národnej zoo Bojnice. Nakoľko situáciu v Národnej zoo Bojnice koordinuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, odporúčame v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať príslušnú správu. Veríme, že už čoskoro brány našej zoo opäť otvoríme a naše zvieratá a expozície sprístupníme verejnosti bez akéhokoľvek rizika. Ďakujeme Vám za pochopenie a podporu.

Pripravil Jaroslav Slašťan, ZOO BOJNICE