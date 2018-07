Kežmarské EĽRO 2018 si pre návštevníkov pripravilo bohatý program - Kultúra

Brány pripravené a postavené, remeselníci taktiež stoja pri svojich stánkoch a my už môžeme iba rekapitulovať, čo si tento ročník pre nás pripravil. A veru, že toho nebolo málo.

EĽRO je už tradične za nami a my už môžeme iba spomínať na ďalší vydarený ročník. Počasie nám poprialo všetko dobré a Kežmarčania a ich známi z rôznych kútov sveta sa zobudili do slnečného ľudového piatku. Tento ročník bol venovaný remeselníkom cechu krajčírskeho a farbiarskeho.

Piatkové zahájenie nešetrilo nikoho

Mestom sa ozývala hudba a spev, pretože aj tohtoročné EĽRO odštartoval sprievod mestom, ktorý tvorili tanečníci, herci, speváci ale aj remeselníci a prostý ľud. Hradby do mesta však boli prekvapivo zatvorené a tak sa začalo dobýjanie. Z pušiek sa strieľalo a z diel sa bilo. Nejedno dieťa prežilo menší otras, ale aj to patrí k dospievaniu. Nakoniec sa hradby podarilo úspešne dobyť a tak sme sa mohli pozrieť na remeselníkov, ktorí už boli nachystaní v stánkoch a čakali na svojich kupujúcich. Za bránami sa totižto nachádzal úplne iný – stredoveký svet. Ľudia odetí do krojov, remeslá, ktoré sú teraz zriedkavé, ľudová hudba a samozrejme tradičné slovenské jedlá, ktoré bezprostredne k práci patria. Kultúrou sa taktiež nešetrilo. K dispozícii boli rovno štyri pódiá, na ktorých vystupovali rôzni ľudoví umelci.

Zdroj: Facebook

V podvečerných hodinách nás už svojim hlasom lákala Helenka Vondráčková, pri ktorej sme zažili krásnu letnú a predovšetkým Dlohou noc.

Stred festivalu – vyvrcholenie programu

Sobota sa odela do gala. Prívlastkom soboty je aj vrcholná. Festival remesiel sa totižto dostal do najlepších koľají. Nielen, že sme si mohli pozrieť remeslá a niektoré z nich si aj skúsiť, na svoje si prišli aj deti. Pre nich bolo nachystané detské centrum, skautské mestečko a takisto aj ručný kolotoč.

V hrade, ktorý je špecifický tým, že sídli priamo v meste a nie na kopci, sa taktiež odohrávali predstavenia od dobových tancov a hudby až po módne prehliadky. Tradičnou časťou EĽRA je rozprávka na hrade. Tento rok bola s názvom Modrý vták zahraná v podaní divadelného tímu ExTheatro. Rozprávku nahradili v nočných hodinách Krvavé dejiny, ktoré boli venované Beate Laskej s názvom Posledná láska. Hercom sa to tento rok opäť vydarilo a ostáva nám dodať nič iné iba: BRAVO!

Pre dospelejšie osadenstvo festivalu bol aj v sobotu pripravený program moderovaný Jurajom „Šokom“ Tabačkom. Ľud sa bavil v spoločnosti známych slovenských kapiel ako Polemic, Gladiator či Iné Kafé. Pre milovníkov ľudovej hudby na EĽRO zavítali aj Kollárovci. Spestrením večerného programu bol aj ohňostroj, ktorý bolo nielen počuť, ale aj vďaka dobrej viditeľnosti vidieť aj z druhej strany mesta.

Spomienková nedeľa pre kráľa

S nedeľou prišlo na rad lúčenie. ELRO sa pomaly blížilo ku koncu, remeselníci pomaly balili svoje výrobky a všetci netrpezlivo čakali na vyhlásenie kráľa remesla. Minuloročná kráľovná po precíznom výbere odovzdala svoje žezlo Ľubomírovi Medveďovi z Čierneho Balogu, ktorý ponúkal výrobky z kože. Kráľovi sa klaniame pri všetkej úcte.

Zdroj: Facebook

Ročník je za nami a v nás ostali iba pekné spomienky, ktoré si môžeme budúci rok zase oživiť. A teraz otázka na záver: uhádnete komu bude venovaný ďalší ročník EĽRA ?