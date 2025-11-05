Poľský vodič s menom „Prawo Jazdy“ ako recidivista v Írsku

Zábavný kuriózny prípad sa stal v Írsku – omyl, ktorý ukázal, že aj policajné databázy majú svoj zmysel pre humor. Meno vodiča „Prawo Jazdy“ sa totiž objavovalo v záznamoch ako opakovaný dopravný hriešnik. Keď sa však Garda Síochána, írsky policajný zbor, začala bližšie pozerať na tento záhadný profil vodiča, prišlo prekvapenie. Nejde o jedného vodiča, ale viacerých… a najmä nejde o meno, ako si pôvodne mysleli.
Prawo Jazdy nie je meno, ale poľský výraz pre „vodičské oprávnenie“
Írski policajti si totiž dlhé roky mysleli, že „Prawo Jazdy“ je meno konkrétneho šoféra, ktorý neustále porušuje predpisy. V záznamoch už figurovali desiatky priestupkov. Napokon sa však ukázalo, že šlo len o omyl pri prepisovaní údajov. Na poľských vodičských preukazoch je veľkým písmom uvedené „Prawo Jazdy“. Nejde o meno, ale o výraz, ktorý v preklade znamená „vodičský preukaz“, alebo ak chcete – vodičské oprávnenie.
V časoch, keď do Írska prichádzalo veľa pracovníkov z Poľska, sa v policajných systémoch začali objavovať priestupky cudzincov a administratíva jednoducho prepísala prvý výraz na preukaze ako meno vodiča. Tak ako mali zvykom bežne. To, čo vyzeralo ako meno notorického cestného piráta, bolo v skutočnosti len nadpis dokumentu. Pri zadávaní do databázy vznikol stále rovnaký omyl – namiesto mena konkrétneho človeka sa ukladal názov dokladu.
Preverovanie muselo rozosmiať tých, čo si otvorili slovník
Omyl sa objavil v internom dokumente približne v roku 2007. Až následné preverovanie ukázalo, že niekto s menom „Prawo“ a priezviskom „Jazdy“ vlastne neexistuje. Na krátky čas sa táto kuriozita stala virálnym príbehom, ktorý rozosmial nielen verejnosť, ale aj samotných policajtov. Neskôr sa z toho stala ukážka, aké dôležité je správne porozumieť formátom zahraničných dokladov a neponáhľať sa pri vypisovaní políčok v systéme. Vlastne aj pre uľahčenie komunikácie je mnoho dokladov aj zo Slovenska rovnako s anglickým zadaním.
Okrem smiechu priniesol prípad aj reálne zlepšenia. Írska polícia prešla aktualizáciou databáz a školením, aby sa podobným problémom predišlo. Ak nič iné, naučilo ich to minimálne pár poľských slov. A rozšírilo to aj zbierku svetových policajných anekdot.
