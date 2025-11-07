Gjaldskylda na Islande: varovná ceduľa, pre turistov názov atrakcie

Island láka návštevníkov z celého sveta svojou divokou prírodou, vodopádmi, sopkami aj miestami, ktoré vyzerajú ako z inej planéty. No okrem ohromujúcich scenérií tu nájdete aj nápisy, ktoré rozhodne nie sú turistickými miestami – aj keď si to mnohí myslia. Typickým príkladom je slovíčko „Gjaldskylda“. Množstvo ľudí chce ísť na miesto Gjaldskylda, pýta sa miestnych a tí vyvaľujú oči. Už videli menovku na fotkách a presne to miesto chcú vidieť tiež. No aj Google samotný vyvaľuje oči. Prečo?
Gjaldskylda nie je názov miesta! Ale…
Tento nápis sa nachádza na viacerých varovných ceduliach a na prvý pohľad pôsobí ako označenie konkrétnej lokality. Turisti si ho fotia, pridávajú k príspevkom na sociálnych sieťach a často uvádzajú, že navštívili „miesto“ Gjaldskylda. Čiže lokalitu, či pamiatku s týmto názvom. Občas dokonca hľadajú toto miesto na mape a sú prekvapení, keď sú vyhľadávače zmätené. V skutočnosti však nejde o názov vodopádu, rokliny ani vyhliadky. „Gjaldskylda“ jednoducho znamená upozornenie či povinnosť zaplatiť poplatok alebo rešpektovať pravidlá. Doslova ide „povinnosť zaplatiť poplatok„.
Problém vzniká v jazykovej bariére. Islandčina je unikátny a pre väčšinu turistov neznámy jazyk. Keď na ceduli vidia výraz, ktorý im nič nehovorí, automaticky si myslia, že ide o označenie miesta. Fotografia so slovom potom putuje na Instagram s nadšeným textom o tom, ako objavili „skrytú atrakciu Gjaldskylda“. Ľudia sa pokúšajú označiť miesto s týmto názvom ale na mape nie je. Divné. Miestni sa na tom väčšinou len pousmejú – a niektorí zamestnanci informačných centier priznávajú, že už neraz museli vysvetľovať, že turisti nežiadali smer k pamätihodnosti, ale k obyčajnému varovnému nápisu.
Kuriózne situácie vznikajú aj pri rozhovoroch. Turista sa opýta v angličtine: „How do I get to Gjaldskylda? It´s beautiful waterfall!“ Domáci chvíľu nechápu, a až keď návštevník ukáže fotografiu cedule, všetko je jasné. Aj Google Maps občas zlyhá – vyhľadávač nepozná miesto s názvom „Gjaldskylda“, no ľudia veria, že problém je v aplikácii, nie v nich.
Island v islandštine
Hoci ide o úsmevnú epizódu z cestovania, skrýva sa v nej aj poučenie: vždy sa oplatí zistiť, čo vlastne nápis znamená. Na Islande je stále veľa potenciálne nebezpečných oblastí, kde sú varovné tabule umiestnené preto, aby chránili život. Ak turista považuje varovanie za názov atrakcie, môže sa ľahko dostať do situácie, kde ide nielen o úsmev, ale aj o zdravie. Island síce informáciu nedáva v angličtine, no ak nám to dáta dovolia, aplikácie vedia tento problém dnes veľmi hravo vyriešiť.
Island je nádherný, ale aj drsný. Ponúka geologické fenomény, aktívne sopky, nestabilné útesy, nepredvídateľné vlny a drsné počasie. Každý rok tu dôjde k úrazom len preto, že ľudia vstupujú tam, kde by nemali. Varovné nápisy majú svoj dôvod a ignorovať ich môže mať vážne následky. Krása krajiny je nesporná, no rešpekt voči nej je rovnako dôležitý. Ak si teda niekto nabudúce odfotí cedulu „Gjaldskylda“, nech si zároveň uvedomí, že nejde o turistický cieľ, ale o malú pripomienku bezpečnosti.