Spotreba televízora v pohotovostnom režime: čo v skutočnosti znamená?

Pri výbere nového televízora si väčšina ľudí všíma uhlopriečku, rozlíšenie, technológiu obrazu či podporu streamovacích služieb. No medzi technickými špecifikáciami sa často objavuje aj jeden nenápadný, ale dôležitý údaj: spotreba v pohotovostnom režime, napríklad 0,50 W. Čo tento číselný údaj znamená a prečo sa oplatí mu venovať pozornosť?

Televízor, ktorý „spí“, ale stále pracuje

Keď televízor vypnete ovládačom, neodpojí sa od elektriny úplne. Prejde do tzv. pohotovostného režimu (stand-by). Obrazovka je síce zhasnutá, ale prístroj zostáva v tichom „pohotovostnom stave“. V tomto režime prijíma signály z ovládača, čaká na automatické aktualizácie alebo rýchle zapnutie. Na jeho prevádzku je preto potrebné malé množstvo energie. Takto fungujú všetky televízory, ktoré sa napevno nevypínajú cez prístroj a nesvieti im červená kontrolka čakajúca na pokyn ovládača.

Pri moderných prístrojoch sa často stretneme s jedným konkrétnym číslom, alebo od neho ešte číslom úspornejším. Údaj 0,50 W znamená, že televízor spotrebuje pol watta energie za hodinu, keď je vypnutý, ale zapojený v zásuvke. V praxi to predstavuje zanedbateľné číslo – no ak chceme rozumieť spotrebe a energetickej efektivite zariadení, oplatí sa ho prepočítať.

Koľko energie spotrebuje televízor ročne v pohotovostnom režime?

Ak by televízor bol neustále v pohotovostnom režime – teda 24 hodín denne, 365 dní v roku – jeho ročná spotreba by bola len približne 4,38 kWh. Pri bežnej cene elektriny (napr. 0,20 € za kWh) by vás to ročné „pohotovostné státie“ stálo menej ako 1 €. 1 kWh na Slovensku stojí podľa tarify, bežne od cca 0,15 do cca 0,22 eur.

Z pohľadu bežnej domácnosti je to zanedbateľné číslo. Navyše, európske smernice určujú, že spotreba v pohotovostnom režime nesmie presiahnuť práve 0,50 W – čo znamená, že moderné televízory tento limit spĺňajú a často ho ešte znižujú.

Je to teda dôležité?

Áno, ale najmä z pohľadu energetickej efektivity a ekologickej zodpovednosti. Hoci samotná suma je malá, ak by napríklad milión domácností malo zapojený takýto televízor celý rok, celková spotreba by predstavovala vyše 4 gigawatthodiny energie, čo už je množstvo porovnateľné s ročnou spotrebou menšej elektrárne.

Môžete ušetriť ešte viac?

Ak patríte medzi ľudí, ktorí si potrpia na nulovú spotrebu počas nečinnosti, môžete televízor vypínať vypínačom na zásuvke alebo predlžovacom kábli s tlačidlom. Vtedy bude jeho spotreba naozaj nulová. Nie je to však nevyhnutné – moderné televízory sú navrhnuté tak, aby aj v pohotovostnom režime boli maximálne úsporné. Úplným vypnutím nedochádza k poškodeniu systému, akumulátorových článkov a ďalších funkcií, ako tomu môže byť pri prístrojoch s batériou, alebo komplikovaným softwarovým riešením využívajúcim prísne firmwary a aktualizácie.