Isaac Singer, vynálezca šijacieho stroja Singer, mal 24 detí s 5 ženami

Americký vynálezca a multimilionár Isaac Merritt Singer (27.10.1811 – 23.07.1875) zažil rôzne ťažké časy. Podarilo sa mu však žiť vlastný americký sen vďaka mimoriadne vynaliezavosti a znalosti v mechanickom odbore. Hoci sa ako mladý takmer jedno desaťročie túlal s kočovným divadlom, stále sa venoval mechanike. Raz, keď sa herecká skupina rozpadla a on mal opraviť šijací stroj, namiesto opravného odovzdal celkom nový, oveľa výkonnejší a dovtedy nevídaný. Zostrojil totiž vlastný.

Cesta za jeho úspechom bola kľukatá, no mimo iných vynálezov a patentov si najviac užil ten so šijacím strojom. Vyniesol mu mimoriadny úspech, ale jeho sebavedomie aj úspech medzi ženami.

24 detí s piatimi ženami

Hovorí sa o ňom, že mal až 24 detí a to dokonca s piatimi rôznymi ženami. S niektorými z nich udržiaval pomer s ich vedomým o manželstve, inde dokázal udržiavať manželské zväzky zároveň s inými, čo sa javí ako námet na poriadne zamotanú komédiu. Vďaka obrovským ziskom, ktoré v časti svojho života s už dobre rozbehnutým podnikaním, mal, by sa dokázal postarať o oveľa viac detí. Tam problém nebol, skôr vo vzťahoch s tými ženami, ktoré mali tvoriť základ jeho rodiny.

Jeho prvá manželka Catherine s ním mala syna Williama. Oženil sa s ňou v roku 1830 a o päť rokov sa presťahovali do New Yorku. V hereckých časoch sa spoznal s Mary Ann Sponsler a požiadal ju o ruku. V tom čase sa mu však s Catherine narodila dcéra Lilian (1837). Mary Ann zistila, že Isaac Merritt Singer je už ženatý, no i tak sa nechávala oslovovať ako pani Merrittová.

V roku 1860 sa s Catherine rozviedol. No už o nejaký čas sa prevalilo, že to nejaký čas ťahá s Mary McGonigal, mladšou zamestnankyňou s ktorou mal mať do odhalenia až 5 detí. Mary Ann ho obvinila z domáceho násilia a tým dostala Isaaca Singera do väzenia. Nemal ťažkosti s vyplatením kaucie, no horšie to bolo s jeho renomé v spoločnosti. Odišiel preto do Londýna, kde sa oženil s Mary McGonigalovou, ktorá do Londýna šla s ním. PO úteku do Anglicka vysvitlo, že sa neozýva inej svojej manželke. Mary E. Waltersová mu porodila dcéru Alice a premenovali sa na Merrittové. Mary Ann zatiaľ zvádzala boj s úradmi a snažila sa o rozvod na diaľku. Celý príbeh so ženami však stále nemá koniec. V roku 1863 si Isaac vzal za ženu Isabellu Eugeniu Boyerovú, Francúzku, s ktorou stihol ešte pred svadbou splodiť dieťa.

Jeho dedičstvo

Spolu ich malo byť 24. Dve z nich zomreli v rôznom čase, rôznym ženám, krátko po narodení. V tom čase to bolo pre nie celkom ideálne podmienky pri pôrodoch častejšie, než v súčasnosti. Po svojej smrti 23. júla 1875 zanechal ojedinelú poslednú vôľu. Mary Ann stanovil ako hlavnú manželku, hoci Isabellu ako uznanú vdovu. Zanechal po sebe veľký majetok a prosperujúcu spoločnosť fungujúcu dodnes. Jeho dcéry Winnaretta a Isabelle-Blanche sa vydali do šľachtických rodín v Európe. Isabelle-Blanche bola matkou a Isaac Singer starým otcom Daisy Fellowes. Tá bola redaktorkou a neskôr šéfredaktorkou parížskeho módneho časopisu magazínu Harpers Bazaar spisovateľkou a tiež módnou ikonou.