Škola v Indii vyskúšala proti opisovaniu škatule na hlavách študentov

Žiakov pri písaní písomiek možno rozdeliť na tých, čo opisujú, tých, čo sa učili a tých, od ktorí iní opisujú. Univerzita v indickom Haveri sa rozhodla vyskúšať neobvyklú formu boja proti opisovaniu. Študenti s kartónovými škatuľami na hlavách sa podujali napísať si písomku s tým, že v škatuli mali otvor len pre vlastné oči. Akékoľvek opisovanie by tak bolo veľmi viditeľné a hodné vylúčenia. Napriek tomu, že príspevky medzi Indmi vyvolali vášne, našlo sa aj viacero tých pobúrených. Pravdou však je, že nešlo o nečakanú zbraň proti opisovaniu, ale dobre naplánovanú akciu so súhlasom rodičov.

V skutočnosti sa na tento test pripravovali už dlhšie. Škola požiadala o súhlas aj rodičov, pritom väčšina z nich súhlasila. Škatule si pritom priniesli pritom vlastné, alebo si ich sami zabezpečili medzi sebou. Neobvyklá písomka mohla byť výstrahou pre tých, čo uvažovali opisovať. Možno v tom bola štipka zábavy a zapájania študentov, alebo len pokus o pripomenutie pravidiel. V každom prípade práve vlna pobúrenia prispela k tomu, že sa prípadom budú zapodievať aj v indickej vláde na úseku školstva.

This is totally unacceptable. Nobody has any right to treat anybody more so students like animals. This pervertion will be dealt with aptly. https://t.co/y69J0XcTA6

— S.Suresh Kumar, Minister – Govt of Karnataka (@nimmasuresh) October 18, 2019