Slávny muž z online meme “Hide the pain Harold” je Maďar

Jeho tvár už určite poznáte, kým meno a pôvod skôr nie. Maďar András István Arató žil 70 rokov pokojný život a profesiu elektrikára až nakoniec na dôchodku prerazil na internete bez toho, že by to sám chcel. Jednoducho celý svet zaujala jeho unikátna tvár, vďaka ktorej získal prezývku “Hide the pain Harold”, vo voľnom preklade Harold, skrývajúci utrpenie. Pre širší vetný opis situácií, kedy človek vnútorne trpí, ale predsa len sa von predrie náznak úsmevu sa ani nemohol nájsť na internete lepší obrázok a lepšia tvár, ako práve Istvánova. A všetko pritom začalo celkom nevinne.

Na jednej fotografii lekár, na inej údržbár

Jedného dňa oslovil fotograf elektrikára na dôchodku s ponukou na nafotenie snímkov. Snímky, aké je možné ponúknuť fotobankám v rôznych situáciách si môže verejnosť zakúpiť napríklad ako ilustračné snímky do článkov, alebo do rôznych propagačných materiálov. Začalo to fotobankou Dreamstime.com. Z Istvána sa tak na rôznych snímkach stal lekár, stavebný dozor, dôchodca sediaci v kresle…

… a všetky tieto snímky pritom obsahujú jeden poznávací znak. Žiariví úsmev bielych zubov, tvár otočená k objektívu a jeden a ten istý nezameniteľný výraz, v ktorom niekto vidí úprimný úsmev, hoci väčšina niečo viac. Jeho úsmev je unikátny. Nazriete bližšie a pripadá, akoby bol naozaj úsmevom napriek silnej bolesti, či inému trápeniu. Práve tým sa tento muž stal unikátnym a populárnym v internetových meme.

Dnes má jeho fanklub neuveriteľných 714 000 fanúšikov a tento počet stále rastie.

Nie je to však jeho skutočná tvár

Ako sám uviedol a citujú ho mnohé médiá, v skutočnosti na fotografiách nie je jeho reálna tvár. V reálnom živote sa tak neusmieva. Výraz úsmevu je dôsledkom dlhého udržiavania mimiky. Sám potvrdil už neraz, že pri dlhom čakaní na snímku sa skrátka svaly na tvári unavia a už to nie je úsmev, aký by mal byť. Pôvodne svoju nechcenú popularitu znášal zle. Neskôr zmenil postoj a zistil, že ho ľudia v skutočnosti majú radi. V Rusku však má svoj fanklub a stal sa celosvetovým fenoménom, s ktorým máte v podstate od začiatku jasno, akú emóciu z rôznych meme možno čakať. Jeho tvár je nezameniteľná a zachytená je na množstve snímkov. Na dôchodku tak začal celkom inú kariéru – stal sa meme, pozývanou a žiadanou osobou.

Bežným trendom súčasnej doby je opakovať používané zábery v meme bez sledovania autorského práva. Vo všeobecnosti tak poznáme prípady, kedy je tvár Nicolasa Cagea v šokujúcom výraze tiež využívaná bez toho, aby Nicolas Cage niečo za šírenie jeho tváre propagoval. Príkladov je však viac. Nie je to obvyklé, keďže aj páchateľ takéhoto zneužitia snímky je neistý až ťažko vystopovateľný. Nevinne vyzerajúca snímka na sociálnej sieti môže byť aj prípadom, kedy chce firma, služba, alebo stránka s logom produkujúca zisk, vytasiť virálny príspevok.

Ak by malo ísť o snímku s tvárou Harolda skrývajúceho utrpenie, potom je vhodné si zakúpiť licenciu a vyhnúť sa problémom. A možno ocení aj samotný autor, ak sa pri fotografii bude uvádzať jeho meno, či credit info na portfólio. Alebo na to choďte inak. Napíšte mu a oslovte ho priamo. Z Budapešti to nemá ďaleko na nejakú zaujímavú spoluprácu. Už sa objavil v reklame na nemálo známych výrobkov, či podujatí.

Autorom snímky je fotograf Nyul: https://www.dreamstime.com/nyul_info

Harold, vlastným menom István András Arató, je napríklad na: https://www.dreamstime.com/royalty….5 – použitom v článku ako screenshot stránky, alebo aj na viacerých ďalších na https://www.dreamstime.com/same…16618155

