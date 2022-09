Skupina Nocadeň ohlasuje vydanie albumu Nestrieľajte do labutí...

Skupina Nocadeň tento rok oslavuje 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa rozhodla obzrieť do minulosti a zaspomínať si na úspešný album Nestrieľajte do labutí z roku 2006. Ten, po šestnástich rokoch od svojho vydania, vyjde na vinyle. Jeho vydanie predznamenáva nanovo zaranžovaná a naspievaná titulná skladba Nestrieľajte do labutí, ktorú skupina v týchto dňoch vydáva ako singel.

Nestrieľajte do labutí

Pesnička Nestrieľajte do labutí patrí medzi najväčšie hity skupiny Nocadeň. Doposiaľ jej dominoval ústredný klavírny motív, ktorý pre pôvodnú verziu nahral Martin Husovský. Ten však v novej verzii nenájdete. Pesnička, ktorú zmastroval zvukový inžinier Vlado Meller, dostala úplne nový aranžmán, avšak so zachovaním jej podstaty.

„Našou snahou bolo zachovať atmosféru pôvodnej verzie a zasadiť ju do kontextu, kam sme sa zvukovo posunuli v posledných rokoch. Takže je v nej počuť oveľa viac elektroniky. Prvýkrát sme si vyskúšali spoluprácu s mladým producentom Petrom Krčulom a finálnu podobu sme doladili s našimi dlhoročnými spolupracovníkmi, Vladom Gnepom a Vladom Mellerom,“ hovorí Rasťo Kopina.

Reedícia albumu Nestrieľajte do labutí vyjde na druhom vinyle Nocadeň začiatkom novembra tohto roku.

Nocadeň

Nestrieľajte do labutí MMXXII